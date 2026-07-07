La actriz española comparte pantalla con Seth Rogen, Edward Norton y Olivia Wilde en una comedia dramática sobre parejas, secretos y relaciones

Inicio / Escena / Penélope Cruz lidera el estreno de 'La Invitación'

Por su elenco de primer nivel, encabezado por las estrellas internacionales Penélope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton y Olivia Wilde, destaca la película "La Invitación" ("The Invite"), que se estrenará el jueves.

Wilde no solo comparte créditos frente a la cámara, sino que también asume el rol de directora en este proyecto cinematográfico.

La química y el renombre de los protagonistas se perfilan como los principales atractivos de taquilla, para hacer de la cinta una de las películas del verano.

La trama se sumerge en una ácida comedia dramática centrada en los conflictos de pareja.

El tercer largometraje de la realizadora es una comedia que transita por una profunda introspección sobre lo que significa amar, manejando temas como el sexo, la salud mental, la felicidad y los vínculos que construimos a lo largo de nuestra vida.

La historia sigue de cerca a Joe (Seth Rogen) y Angela (Olivia Wilde), un matrimonio sumido en la monotonía cuya rutina se quiebra tras aceptar una invitación a cenar con sus carismáticos vecinos.

Los vecinos en cuestión son Edward Norton y Penélope Cruz en los personajes de Hawk y Pina, respectivamente.

Lo que inicia como una velada ordinaria se transforma rápidamente en una noche caótica, repleta de confesiones incómodas, secretos compartidos y una tensa confrontación de estilos de vida.

Esta propuesta es la adaptación oficial en inglés de la exitosa película española Sentimental, la cual se basó originalmente en la aclamada obra de teatro Los vecinos de arriba.

El guion traslada con fidelidad el humor negro y los diálogos mordaces de la obra original, adaptándolos para una audiencia global contemporánea.