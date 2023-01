¿Cuándo se darán los nominados a los premios Oscar?

La gala de lo mejor del cine llevará su 95 edición, y el anuncio de los nominados se acerca; estas son las grandes apuestas del cine.

La próxima entrega de los Oscar se acerca, y es que esta gala premia a lo mejor del cine del 2022, donde diversas figuras del entretenimiento competirán por el galardón.

La ceremonia es uno de los eventos más esperados del año, pero sin duda, la gran incertidumbre y polémica se la lleva el anuncio de los nominados.

Este año, los dignos a competir en lo mejor de su categoría, serán anunciados el día 24 de enero, en punto de las 7:30 am, según el horario de México.

Una de las apuestas más fuertes de este año es Guillermo del Toro, con su película de stop motion “Pinocho”, la cual cuenta con críticas positivas de la audiencia y los expertos.

Las cintas que se espera que sean nominadas este año son: Almas en pena en Inisherin (The Banshees of Inisherin), Avatar: El camino del agua, Babylon, Black Panther: Wakanda Forever, Ellas hablan (Women Talking), Elvis, La ballena (The Whale), Pinocho, TÁR, Todo a la vez en todas partes (Everything Everywhere All at Once), Top Gun: Maverick y Los Fabelman (The Fabelmans) de Steven Spielberg.

En la categoría a mejor actor se podrían enfrentar grandes figuras como Colin Farrell, Brendan Fraser y Austin Butler.

En la categoría de mejor actriz pudieran competir Michelle Yeoh, Cate Blanchett, Viola Davis y Ana de Armas por ‘Blonde’, drama sobre la fallecida estrella del cine Marilyn Monroe.

El evento de este año será el 12 de marzo y será conducido por el presentador Jimmy Kimmel.

La transmisión en vivo de este programa podrá será seguido por la audiencia a través de la señal de varios canales pago, así como en la plataforma de YouTube, y en la página oficial Oscar.com