Cyndi Lauper deja huella en el Paseo de la Fama

La cantante Cyndi Lauper no sólo tendrá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, sino que ahora tendrá una placa más en su honor, en la que dejó plasmadas sus huellas.

La artista, que saltó a la fama en la década de los años 80, plasmó sus manos y sus pies sobre una plancha de cemento, que luego se instalará en la entrada del Teatro Chino.

"Este momento es surrealista porque amo el glamour y amo Hollywood", dijo Lauper antes de marcar sus huellas en el mismo lugar que lo hicieron estrellas como Marilyn Monroe o Jean Harlow.

En la ceremonia estuvo acompañada de las cantantes Cher y Bebe Rexha, quienes resaltaron el talento de la homenajeada y expresaron su admiración.

"Yo soy una cantante bastante buena, pero Cyndi es una gran cantante, es una genio, es tan talentosa", expresó Cher.

Bebe Rexha destacó la naturaleza sin complejos de Cyndi para ser ella misma y su labor como activista de diversas causas sociales a favor de las mujeres.

La ceremonia se celebró un día después de que Lauper anunció que realizará una gira para despedirse de los escenarios titulada Girls Just Want to Have Fun.

En 2016, Lauper recibió una de las icónicas estrellas que adornan el bulevar.

