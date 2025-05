Federica Quijano, de Kabah, es hospitalizada y suplica por ayuda

La salud de Federica Quijano, querida integrante del grupo Kabah, encendió las alarmas este 5 de mayo, cuando compartió un desgarrador mensaje desde una cama de hospital: “No puedo caminar”.

La cantante de 53 años reveló que viajó a la Ciudad de México con la esperanza de ser operada de la columna ese mismo día.

Sin embargo, una traba administrativa con su seguro médico le impidió recibir la atención urgente que necesita.

“Tengo mucho miedo, no es algo que quiero hacer… pero tampoco tengo tiempo, ¡tengo que seguir trabajando!”, confesó entre lágrimas en un video publicado en su cuenta de Instagram.

¡Suplica por ayuda!

Con evidente angustia, Federica explicó que la aseguradora exige una segunda valoración médica para autorizar la operación.

“Les pido por favor que me ayud, que me manden a su doctor… ¡mándenmelo porque no puedo ir!”, imploró con voz entrecortada.

Mientras tanto, la también conductora sigue esperando una respuesta. “Me piden que programe la cirugía, pero ¡no puedo ni moverme!”, reclamó visiblemente frustrada.

