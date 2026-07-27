D4vd enfrentará juicio por la muerte de Celeste Rivas

La Fiscalía sostiene que Burke habría asesinado a la adolescente después de que ella supuestamente amenazara con revelar la relación que mantenían

El cantante D4vd, cuyo nombre legal es David Anthony Burke, deberá enfrentar un juicio por la muerte de Celeste Rivas Hernandez, una adolescente de 14 años. Una jueza de Los Ángeles determinó este lunes que existen pruebas suficientes para que el artista sea procesado por el asesinato de la menor.

La decisión se produjo después de una audiencia preliminar de cinco días, en la que la Fiscalía presentó testimonios y evidencia que, según las autoridades, relacionan al cantante con la muerte de Celeste. Entre los cargos que enfrentará se encuentran asesinato, abuso sexual continuo de una menor de 14 años y mutilación ilegal de restos humanos.

Fiscalía presentó mensajes y pruebas de ADN

El caso se remonta a abril de 2025, cuando Celeste desapareció. Meses después, en septiembre, sus restos fueron encontrados dentro de un Tesla registrado a nombre de Burke. Durante la audiencia, los fiscales presentaron evidencia que incluye mensajes entre el cantante y la adolescente, además de pruebas de ADN que vincularían a Celeste con elementos encontrados en el garaje del artista.

La Fiscalía sostiene que Burke habría asesinado a la adolescente después de que ella supuestamente amenazara con revelar la relación que mantenían. De acuerdo con los fiscales, la relación habría comenzado cuando Celeste tenía 13 años. La investigación también ha presentado mensajes y otros elementos digitales como parte de la evidencia del caso.

D4vd permanecerá detenido sin derecho a fianza

D4vd se ha declarado no culpable de los cargos y su defensa cuestiona las pruebas presentadas por la Fiscalía. El cantante permanecerá detenido sin derecho a fianza mientras continúa el proceso judicial. Las autoridades todavía deben determinar si buscarán la pena de muerte debido a las circunstancias que rodean el caso.

Con la decisión de la jueza, el caso entra formalmente en una nueva etapa. La próxima audiencia está programada para el 31 de agosto, y posteriormente podría establecerse la fecha del juicio. Por ahora, será en los tribunales donde se determinará si las acusaciones de la Fiscalía son suficientes para demostrar la responsabilidad penal del cantante.