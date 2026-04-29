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D4vd apuñaló hasta la muerte a Celeste para silenciarla: Fiscalía

La Fiscalía de Los Ángeles sostiene que el cantante apuñaló a la víctima para evitar que revelara su relación; él se declara no culpable

  • 29
  • Abril
    2026

Los fiscales de Los Ángeles afirmaron que el cantante D4vd asesinó a Celeste Rivas, de 14 años, al apuñalarla en repetidas ocasiones para silenciarla.

La Oficina del Fiscal de Distrito compartió lo que, según indicaron, demostrarían las pruebas en un documento que fue presentado este miércoles, en el cual se expuso su plan para la próxima audiencia preliminar de presentación de pruebas.

En el documento se señala que David Burke, mejor conocido como D4vd, conoció a Rivas Hernández cuando ella tenía 11 años, inició una relación sexual con ella cuando ella tenía 13 y él 18, y la mató cuando ella amenazó con revelar su relación inapropiada.

“Al saber que tenía que silenciar a la víctima antes de que arruinara su carrera musical, como ella había amenazado, muy poco después de su llegada a su casa, el acusado apuñaló a la víctima hasta matarla múltiples veces y se quedó allí mientras ella se desangraba”.

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Un informe de autopsia reveló que Rivas Hernández murió por heridas penetrantes.

Por su parte, D4vd se ha declarado no culpable de asesinato en primer grado y de otros cargos; además, sus abogados afirman que es inocente y que no causó la muerte de la menor de 14 años.

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Los abogados también pidieron a la jueza del Tribunal Superior Charlaine F. Olmedo, en una audiencia el miércoles, que el documento no fuera divulgado, pero ella se negó.


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