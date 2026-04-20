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Acusan al rapero D4vd del asesinato de una adolescente en EUA

El artista, cuyo nombre real es David Burke, permanece detenido sin derecho a fianza y su caso será presentado ante un juez en la tarde de este lunes

  • 20
  • Abril
    2026

El rapero D4vd fue acusado este lunes del homicidio de una adolescente de origen hispano, cuyo cuerpo en avanzado estado de descomposición fue hallado el año pasado en el maletero de un vehículo Tesla registrado a su nombre.

D4vd, de 21 años, enfrenta cargos con agravantes por el homicidio de Celeste Rivas Hernández, quien tenía 13 años cuando fue reportada como desaparecida en 2024 en Lake Elsinore, California.

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, detalló en una conferencia de prensa los cargos contra el artista.

"Dichas circunstancias especiales son: actuar con alevosía (acecho), cometer el crimen con fines de lucro o asesinar a un testigo en el marco de una investigación", detalló el fiscal.

El artista, cuyo nombre real es David Burke, permanece detenido sin derecho a fianza y su caso será presentado ante un juez en la tarde de este lunes.

El caso ha generado gran atención pública desde que en septiembre se encontraran restos humanos en un Tesla vinculado al músico, que había permanecido estacionado durante semanas en la vía pública antes de ser remolcado a un depósito municipal, sin haber sido reportado como robado.

 

 

 


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