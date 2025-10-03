Cerrar X
Daddy Yankee regresa del retiro para cantar en los Billboard 2025

Tras casi dos años de retiro, Daddy Yankee volverá a los escenarios en los Premios Billboard de la Música Latina 2025 en Miami

  03
  Octubre
    2025

Después de casi dos años alejado de los escenarios, Daddy Yankee volverá a la música en vivo con una presentación especial en los Premios Billboard de la Música Latina 2025, que se celebrarán este mes en Miami, Florida.

El artista puertorriqueño, cuyo nombre real es Ramón Luis Ayala Rodríguez, había dado por finalizada su carrera en diciembre de 2023 tras concluir su gira mundial La Última Vuelta, anunciada como su despedida definitiva.

La organización de los Billboard aseguró que el regreso del intérprete será “inolvidable”, al destacar que su legado abrió las puertas del reguetón a la escena internacional. “Regresará para inspirar y emocionar al público”, señalaron.

Con una trayectoria llena de reconocimientos como Latin Grammy, Billboard Music Awards y el Salón de la Fama de Billboard, Yankee sigue siendo considerado uno de los artistas más influyentes de la música latina.

Durante su retiro, el cantante adoptó el nombre artístico DY, luego de su divorcio en febrero de 2024, y se ha enfocado en proyectos de corte cristiano, como el tema Sonríele, lanzado en julio pasado.

En agosto ya se había confirmado su participación en la Semana Billboard de la Música Latina, donde tendrá una entrevista especial entre el 20 y el 24 de octubre en Miami Beach.

Por otra parte, el regreso de Daddy Yankee coincidirá con actuaciones de artistas como Abraham Mateo, Grupo Frontera, Ozuna, Laura Pausini, Olga Tañón y La Arrolladora Banda El Limón, entre muchos otros.

Asimismo, el mexicano Peso Pluma será reconocido con el Premio Billboard Vanguardia, mientras que figuras como Pablo Alborán, Anuel AA, Silvana Estrada y Kali Uchis participarán en las actividades de la semana musical.


