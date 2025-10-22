Cerrar X
Escena

Daddy Yankee regresa con nuevo álbum y misión cristiana

El reguetonero volvió a los escenarios 'renacido' en su fe, con un álbum que mezcla ritmos urbanos y mensajes inspirados en la Biblia

  • 22
  • Octubre
    2025

El reguetonero Daddy Yankee reapareció este miércoles “renacido” en su fe cristiana y con una nueva misión de “predicar el Evangelio”, durante la clausura de las charlas de la Semana de la Música Latina de Billboard 2025.

El artista, cuyo nombre real es Ramón Luis Ayala Rodríguez, presentó su próximo álbum Lamento en baile, inspirado en un salmo bíblico. Aseguró que mantiene “la misma potencia, el mismo sabor y el mismo flow”, pero ahora con un propósito espiritual, combinando reguetón, salsa, reparto y hip hop con letras cristianas.

“Me siento renacido, con nuevas energías, alegre, contento, con todo lo que estoy viviendo y el cambio personal, espiritual, en mi fe”, expresó el puertorriqueño, quien lució un traje marrón que contrastó con sus tradicionales atuendos urbanos.

Esta fue su primera aparición pública desde diciembre de 2023, cuando cerró su gira La última vuelta en Puerto Rico, declarando ante su público: “Reconozco que Jesús vive en mí”.

Ahora, con su sencillo Sonríele, Daddy Yankee asegura que su éxito pasado —como el de Despacito— fue parte del plan divino para que hoy pueda “anunciar el reino” dentro de la cultura popular.

El nuevo disco incluye 19 temas, entre ellos DTB (Dios te bendiga), TE alabaré (Sal 27) y Jezabel y Judas. “Tenemos de todo en el álbum, y la gente está diciendo: ‘Wow, no sabíamos que se podía hacer música cristiana urbana’”, comentó.

Distribuido por HYBE —empresa coreana que representa a BTS y KATSEYE—, parte del proyecto fue grabado en Corea del Sur.

“Yo no pienso en el éxito comercial. Si una persona lo escucha y le cambia su vida, ya logré lo que tenía que lograr”, concluyó el intérprete.

Con su presentación, Daddy Yankee clausuró las charlas de la Semana de la Música Latina de Billboard, cuya noche de premios reunirá a artistas como Aitana, Laura Pausini, Peso Pluma, Silvana Estrada y Carín León.


