Daddy Yankee se convierte en dueño de equipo deportivo

El reguetonero Daddy Yankee se retirará de la música a finales de este 2023, luego de más de 20 años de carrera artística.

Mucho se ha especulado acerca de cuál será el destino del puertorriqueño de 46 años tras dejar los escenarios, pero el mismo se ha encargado de compartir que su nueva pasión será el deporte.

En los últimos meses, se le ha visto al intérprete de ‘Rompe’ visitar frecuentemente el estadio de béisbol donde entrenan los Cangrejos de Santurce en Puerto Rico; en diversas ocasiones el artista ha dejado ver su amor por dicho deporte, tanto así, que antes de iniciar su carrera musical, su aspiración era en convertirse en un jugador de béisbol profesional.

Con una vida plena al lado de su esposa y sus tres hijos, el cantante descansará de los escenarios, pero dedicará su atención al deporte, ya que ahora es dueño de un equipo profesional de pádel en Estados Unidos.

La Liga Profesional de Pádel es un proyecto que está naciendo en Norteamérica y por ello realizó una asociación con Tobías Enrique Carrero, accionista de los Miami Marlins, para ser parte de esta franquicia en Orlando, Florida.

El cantante compartió que este nuevo proyecto lo entusiasma y le permite sentar las bases para una nueva liga y un deporte que va tomando popularidad en Estados Unidos y Canadá.

Padel, please! @delpotrojuan and @TommyHaas13 traded their tennis racquets for padel paddles and joined @daddy_yankee in celebration of the inaugural @propadelleague season.https://t.co/mY5ma7yGd7