Dan Schneider demanda a los productores de 'Quiet on Set'

De acuerdo con Variety, el productor de televisión y guionista Dan Schneider ha presentado una demanda por difamación contra los productores de la docuserie "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV", el cual descubrió presuntos abusos y mala conducta en Nickelodeon y se convirtió en el mayor título de streaming de la historia de la plataforma Max

La demanda, obtenida por el medio Variety y presentada por los abogados de Schneider, dice en parte:

"La interpretación de Schneider en 'Quiet on Set' es un trabajo exitoso. Si bien es indiscutible que dos abusadores sexuales de niños de buena fe trabajaron en programas de Nickelodeon, también es indiscutible que Schneider no tenía conocimiento de su abuso, no fue cómplice del abuso, condenó el abuso una vez que se descubrió y, lo que es más importante, no era un abusador sexual infantil. Pero por el bien del clickbait, las calificaciones y las vistas, o dicho de otra manera, el dinero, los demandados han destruido la reputación y el legado de Schneider a través de las declaraciones falsas y las implicaciones de que Schneider es exactamente eso".

La polémica docuserie "Quiet on Set" detalla el ascenso de Schneider como creador y productor de programas como "The Amanda Show", "Drake & Josh", "Zoey 101", "iCarly", "Victorious" entre otro.

Exescritores de Nickelodeon, estrellas infantiles y miembros del equipo que aparecen en la serie de cinco episodios y acusan al productor de crear un ambiente de trabajo hostil y sexualizar a exactores infantiles en la televisión

Luego del lanzamiento de "Quiet on Set", Dan Schneider mediante un video confeso "Ver las últimas dos noches fue muy difícil. Enfrentarme a mis comportamientos pasados, algunos de los cuales son vergonzosos y de los que me arrepiento. Definitivamente le debo a algunas personas una disculpa bastante fuerte".

Así mismo, la demanda interpuesta por Schneider afirma que las voces en off y los gráficos de "Quiet on Set", así como el tráiler de la serie, "son deliberada e intencionalmente difamatorios, ya que afirman o insinúan falsa y repetidamente que Schneider es un abusador sexual infantil y cometió delitos y han sido interpretados como tales por innumerables espectadores promedio, ordinarios o razonables".

Tras la demanda que interpuso, Schneider escribió: "Recientemente, la docuserie 'Quiet on Set' destacó los errores que cometí y el mal juicio que exhibí durante mi tiempo en Nickelodeon, la mayoría de los cuales sucedieron hace décadas durante mi carrera temprana como productor, trabajando en programas para Tollin / Robbins Productions.

No hay duda de que a veces fui un mal líder. Me disculpo sinceramente y lamento ese comportamiento, y seguiré asumiendo la responsabilidad por ello. Sin embargo, después de ver 'Quiet on Set' y su tráiler, y las reacciones a ellos, lamentablemente no tengo más remedio que emprender acciones legales contra las personas que están detrás de ella. En su exitoso intento de engañar a los espectadores y aumentar los índices de audiencia, fueron más allá de informar la verdad e insinuaron falsamente que yo estaba involucrado o facilité crímenes horribles por los que los verdaderos depredadores de niños han sido procesados y condenados".

Cabe destacar que la producción de MAX, "Quiet on Set" también investiga a otras personas que trabajaban en Nickelodeon en ese momento, incluido el entrenador de diálogo y actuación Brian Peck.

Así también, en la docuserie, la estrella de "Drake & Josh", Drake Bell, quien alega que fue víctima del abuso sexual de Peck.

En 2003, Peck, de 43 años en ese momento, fue arrestado por 11 cargos, incluyendo sodomía, actos lascivos contra un niño de 14 o 15 años por una persona 10 años mayor y cópula oral con anestesia o sustancia controlada, pero la víctima no fue nombrada previamente.

Con información de Variety.

