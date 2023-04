Daniel Radcliffe y Erin Darke ¡se convierten en padres!

Daniel Radcliffe, quien dio vida al protagonista de Harry Potter hace unos años, se convirtió en padre junto con su novia de “toda la vida”, la actriz Erin Darke.

Aunque Radcliffe de 33 años y Darke de 38 años suelen mantener su vida privada lejos de las cámaras, hace aproximadamente un mes fueron vistos con la ahora madre presumiendo su “baby bump” en las calles de Nueva York.

Actor Daniel Radcliffe is expecting his first child with partner Erin Darke. pic.twitter.com/XjsbG9UwFB