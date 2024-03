Danna Paola comparte imagen usando mascarilla de oxígeno

La reconocida cantante y actriz mexicana, Danna Paola, ha compartido con sus seguidores una difícil situación de salud que la ha llevado a tomar la decisión de hacer una pausa en su carrera artística.

A través de sus redes sociales, Danna reveló que está enfrentando un diagnóstico de influenza y bronquitis, además de padecer una delicada enfermedad pulmonar. Esta situación la ha obligado a centrarse en su recuperación y detener temporalmente sus compromisos profesionales.

La joven artista compartió en su cuenta de Instagram: "Empezábamos bien... un giro en la trama me dejó tumbada en cama... el universo me dijo para ya! Y me paró con freno de mano... influenza + bronquitis".

Danna también describió los fuertes malestares que ha experimentado, incluyendo intensos dolores de pecho debido a la tos.

Aunque no reveló cómo contrajo la enfermedad, sí expresó lo difícil que han sido estos días para ella.

Las muestras de apoyo y cariño por parte de sus más de 34 millones de seguidores en redes sociales no se han hecho esperar. Los comentarios de ánimo y deseos de pronta recuperación inundaron la publicación de Danna, mostrando el afecto y la admiración que sus fans sienten por ella.

Danna Paola ha recibido el respaldo de sus seguidores mientras enfrenta este desafío de salud, y se espera que pronto pueda recuperarse por completoo.

