Danny Glover, actor de 'Arma Lental', revela que padece Alzheimer

Danny Glover, de 79 años, dio a conocer que fue diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer, un padecimiento con el que ha convivido desde hace algunos años

El actor Danny Glover, de 79 años, dio a conocer que fue diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer, un padecimiento con el que ha convivido desde hace algunos años.

Durante una entrevista en el programa "Today" con Lester Holt, el intérprete habló abiertamente sobre su estado de salud y reconoció que, aunque el avance de la enfermedad traerá nuevos desafíos, enfrenta la situación con serenidad.

"En cierto modo, puedo vivir con ello. Estoy seguro de que, a medida que avance, las cosas serán diferentes y cambiarán", expresó Glover.

El diagnóstico llegó tras recibir un Óscar honorífico

De acuerdo con la información presentada durante la entrevista, el actor recibió el diagnóstico poco después de obtener un Óscar honorífico en 2022.

La noticia fue compartida públicamente con el respaldo de su familia. Mandisa, hija del actor, explicó que su padre decidió hablar sobre su condición para mantener el control de su propia historia.

"Creo que es muy importante que tenga el control de su propia historia, de su propia vida. Eso es fundamental. Y el momento es ahora. ¿Qué mejor momento que ahora para que hable por sí mismo?", señaló.

También afirmó que considera importante ser transparente cuando las personas preguntan por el estado de salud del actor y evitar responder que todo está bien cuando la realidad es distinta.

Una trayectoria reconocida en cine y televisión

Glover alcanzó reconocimiento internacional en la década de los 80 gracias a su interpretación de Roger Murtaugh en la saga "Arma Letal".

A lo largo de su carrera también participó en producciones como "Places in the Heart", "El color púrpura", "Depredador 2", "Testigo", "Dormir con ira", "Ángeles en el campo", "Saw" y "Dreamgirls", entre otras.

Sus trabajos más recientes fueron como Papá Noel en la película para televisión "The Naughty Nine", estrenada en 2023, además de las cintas independientes "American Dreamer" y "Press Play", ambas de 2022.

Durante su trayectoria, el actor fue nominado en cuatro ocasiones a los Premios Emmy en horario estelar y obtuvo además una nominación al Emmy Diurno como director.

En 1991 ganó el premio Independent Spirit como mejor actor principal por "To Sleep With Anger", además de recibir dos nominaciones a los Screen Actors Awards y cuatro nominaciones a los Premios Grammy.