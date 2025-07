Arnold Schwarzenegger regresa a la saga Depredador

Arnold Schwarzenegger regresará a la saga Depredador para aparecer en una final alternativa en 'Depredador: Asesino de Asesinos', reveló este viernes el director de la franquicia, Dan Trachtenberg, durante su intervención en un panel en la Comic-Con de San Diego, California (EE.UU.).

El actor estadounidense oriundo de Austria, de 77 años, que protagonizó la primera película de esta saga en 1987 en el papel de Dutch, saldrá en una escena posterior de los créditos junto a Danny Glover, quien encarnó a Mike Harrigan en el segundo proyecto de la cinta en 1990.

Durante el panel, en el que desvelaron los 15 primeros minutos de la nueva película de la saga, 'Depredador: Badlands', las estrellas Elle Fanning y Dimitrius Schuster-Koloamatangi detallaron además los entresijos de la creación de este proyecto, en cines a partir del 7 de noviembre.

It’s not over yet. Stream a new extended ending of Predator: Killer of Killers tonight at 7pm PT on Hulu. pic.twitter.com/sPQrr66HCS