Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Captura_de_pantalla_2026_01_05_a_la_s_7_56_31_p_m_69c79bd371
Escena

Jessica Alba confirma romance con Danny Ramírez en Los Cabos

La actriz fue captada disfrutando unas románticas vacaciones con el actor en Baja California Sur, su primera relación pública tras separarse de Cash Warren

  • 06
  • Enero
    2026

Ya no hay duda, Jessica Alba se encuentra feliz y enamorada de Danny Ramírez, con quien inició el año en las playas de Los Cabos, en Baja California Sur.

Es la primera vez que la actriz se deja ver así con un galán, luego de su separación de Cash Warren, con quien terminó hace un año, luego de 16 años de matrimonio y tres hijos.

Luego de unos meses de discreción, la pareja finalmente grita su amor a los cuatro vientos; prueba de ello es que fueron fotografiados mientras disfrutaban de un agradable día soleado en el destino turístico mexicano.

Captura de pantalla 2026-01-05 a la(s) 7.56.52 p.m..png

Al parecer, la pareja se hospedó en el exclusivo hotel One&Only Palmilla, en San José del Cabo, donde la actriz fue captada llevando un par de bolsas con el nombre del complejo.

Las imágenes capturadas por los paparazzi mostraron a la pareja caminando tranquilamente por la playa mientras buscan un lugar para

Tan pronto hallaron un par de camastros junto a una sombrilla, Jessica y Danny se despojaron de algunas prendas para disfrutar el sol a plenitud. Pero antes de la sesión de bronceado, los actores protagonizaron una romántica escena de besos, risas y miradas de amor.

Las vacaciones de Jessica y Danny en Los Cabos llegan apenas unos meses después de que hicieran una de sus primeras apariciones públicas como pareja.

A inicios de noviembre, los actores acudieron juntos a la gala Baby2Baby, evento que reunió a una larga lista de celebridades.

Los rumores de romance entre Jessica Alba y Danny Ramírez surgieron en el verano de 2025, cuando ambos fueron captados en el aeropuerto de Cancún (Quintana Roo, México), mientras se alistaban para regresar.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Comerciantes_aumento_de_30_en_ventas_durante_fin_de_ano_732480b661
Comerciantes notifican alza de ventas del 30% durante fin de año
Gb_Fk_UA_Yb_QAAOC_Kx_1230c3772e
Manchester United despide al entrenador Ruben Amorim
Whats_App_Image_2026_01_04_at_4_25_28_PM_9b1e270b82
Más personas fallecidas en accidentes carreteros
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_01_06_at_1_33_17_AM_20c2479da6
Fraude de 'tandas millonarias' habría afectado en otros estados
nota_finanzas_nl_7c62b20e36
Seguirá pujante economía de NL: crecerá 2% en 2026
Whats_App_Image_2026_01_05_at_10_42_55_PM_881450ecc2
Sarampión vuelve a encender focos rojos en Coahuila 
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2026_01_04_T094759_685_db4ebc0b9e
Hallan sin vida a empresario tequilero Adrián Corona en Jalisco
EH_FOTO_VERTICAL_9_f4f2eea110
Maduro enfrenta a EUA; volverá a la corte de Manhattan en marzo
Whats_App_Image_2026_01_05_at_1_45_01_AM_7d337e4183
Trasciende que proyecto hídrico no contempla a Coahuila
publicidad
×