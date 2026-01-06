Jessica Alba confirma romance con Danny Ramírez en Los Cabos

Ya no hay duda, Jessica Alba se encuentra feliz y enamorada de Danny Ramírez, con quien inició el año en las playas de Los Cabos, en Baja California Sur.

Es la primera vez que la actriz se deja ver así con un galán, luego de su separación de Cash Warren, con quien terminó hace un año, luego de 16 años de matrimonio y tres hijos.

Luego de unos meses de discreción, la pareja finalmente grita su amor a los cuatro vientos; prueba de ello es que fueron fotografiados mientras disfrutaban de un agradable día soleado en el destino turístico mexicano.

Al parecer, la pareja se hospedó en el exclusivo hotel One&Only Palmilla, en San José del Cabo, donde la actriz fue captada llevando un par de bolsas con el nombre del complejo.

Las imágenes capturadas por los paparazzi mostraron a la pareja caminando tranquilamente por la playa mientras buscan un lugar para

Tan pronto hallaron un par de camastros junto a una sombrilla, Jessica y Danny se despojaron de algunas prendas para disfrutar el sol a plenitud. Pero antes de la sesión de bronceado, los actores protagonizaron una romántica escena de besos, risas y miradas de amor.

Las vacaciones de Jessica y Danny en Los Cabos llegan apenas unos meses después de que hicieran una de sus primeras apariciones públicas como pareja.

A inicios de noviembre, los actores acudieron juntos a la gala Baby2Baby, evento que reunió a una larga lista de celebridades.

Los rumores de romance entre Jessica Alba y Danny Ramírez surgieron en el verano de 2025, cuando ambos fueron captados en el aeropuerto de Cancún (Quintana Roo, México), mientras se alistaban para regresar.

Comentarios