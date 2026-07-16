Danny McBride dirigirá la nueva película de 'GI Joe'

Danny McBride será director y guionista de la nueva película de GI Joe de Paramount, que busca relanzar la clásica franquicia de Hasbro

Danny McBride se prepara para debutar como director de un largometraje basado en la franquicia GI Joe, luego de haber sido elegido inicialmente para escribir el guion de la nueva película que desarrolla Paramount.

Aunque los detalles de la historia permanecen bajo reserva, fuentes cercanas al proyecto señalan que la incorporación de McBride como director convirtió la película en una de las prioridades principales del estudio.

La nueva entrega buscará recuperar la esencia de la popular línea de juguetes de Hasbro, que comenzó en la década de 1960 como una figura de acción militar y alcanzó gran popularidad en los años 80 con una serie animada que amplió su universo.

El regreso de personajes clásicos

La producción apunta a presentar nuevamente a la fuerza de comandos conocida por los seguidores de la franquicia, con personajes emblemáticos como Duke, Roadblock y Snake Eyes.

Paramount ya ha llevado la marca al cine con tres producciones anteriores: GI Joe: El origen de Cobra, protagonizada por Channing Tatum; GI Joe: La venganza, con Dwayne Johnson y Bruce Willis; y el spin-off Snake Eyes, estrenado en 2021 con Henry Golding como protagonista.

La trayectoria de Danny McBride

McBride cuenta con una carrera como actor, escritor, director y productor. Es creador y protagonista de la serie de HBO The Righteous Gemstones, además de haber desarrollado proyectos como Eastbound & Down y Vice Principals.

Recientemente publicó su primer libro, Thrilling Tales of Modern Men, mientras que en cine ha participado en producciones como Pineapple Express, Tropic Thunder y Alien: Covenant.

Además de sus trabajos frente a cámara, McBride ha colaborado en proyectos de gran alcance como actor de voz en películas como Kung Fu Panda 2, The Angry Birds Movie y The Mitchells vs. The Machines.

También fue uno de los responsables de la escritura y producción de la trilogía reciente de Halloween, experiencia que ahora llevará a una nueva etapa con la franquicia de GI Joe.