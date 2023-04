'De viaje con los Derbez' invade vacaciones de Aislinn

Los hermanos mayores conocen muy bien la sensación de tener que cambiar radicalmente sus planes en solitario para incorporar a sus hermanos menores e incluso a sus papás. Algo así le pasó a Aislinn Derbez, quien había pensado en un viaje a Jamaica para reencontrarse consigo misma, en el terminó siendo invadido por su familia y un equipo de producción de TV.



El primer capítulo de la tercera temporada de 'De viaje con los Derbez', que debuta este fin de semana en las plataformas de streaming, muestra la planificación de su nuevo viaje familiar. Por los compromisos de trabajo de cada uno de los integrantes de la familia, la única fecha en la que el actor mexicano Eugenio Derbez podía coincidir con sus hijos Vadhir y José Eduardo, así como con su esposa Alessandra Rosaldo y su hija menor Aitana era sumándose amigablemente a esas vacaciones de Aislinn, su hija mayor.

'Yo me quería ir sola para no hacer absolutamente nada, descansar por completo', dijo Aislinn en una entrevista reciente por videollamada.

Pero ese tipo de plan chocó con el carácter hiperactivo de Eugenio, quien en los primeros días que pasaron en una villa a la orilla del mar parecía león enjaulado.

'Estás acostumbrado a que no paras de hacer, no paramos de trabajar, necesitamos aprender a no hacer nada y esa era mi idea, lo cual no sucedió', le espetó Aislinn a su padre.