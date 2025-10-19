Debbie Harry quiere a Florence Pugh para biopic de Blondie

Debbie Harry, la icónica vocalista de Blondie, ha expresado su deseo de que Florence Pugh la interprete en la película biográfica sobre la banda que está en desarrollo.

En una entrevista reciente con The Times, la cantante de 80 años dijo: "Si fuera alguien como Florence Pugh, estaría en el cielo. Solo pienso que es una gran actriz y podría hacer cualquier cosa."

Hay dos filmes en marcha sobre Blondie (de los años 70 y 80): un documental y un biopic dirigido por Charlotte Wells (conocida por Aftersun).

Aunque aún no hay casting oficial, Harry ya tiene su favorita.

Asimismo, en 2020 Florence mencionó en el Santa Barbara International Film Festival que le encantaría interpretar a Debbie, llamándola "tan genial".

Ambas comparten rasgos como el cabello rubio, una voz grave y una estatura similar (Pugh mide 1.63 m, Harry 1.60 m). Además, Pugh ha demostrado talento musical en películas como A Good Person (2023), donde escribió y cantó canciones originales.

No es la primera vez que aprueba un casting; en los 2000, dio luz verde a Kirsten Dunst para un biopic que nunca se concretó.

Harry también ha actuado en filmes como Videodrome (1983) y rechazó un rol en Blade Runner (1982), que considera su "mayor arrepentimiento".

Blondie ha vendido más de 40 millones de discos con éxitos como Heart of Glass, Call Me y The Tide Is High, y Harry sigue activa en la música sin planes de retiro.

