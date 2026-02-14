Quedan mansiones de George Clooney y otros famosos bajo el agua

Las lujosas residencias de celebridades de la talla de George Clooney, Russell Brand y Debbie McGee han sido alcanzadas por el desbordamiento del río Támesis, tras semanas de lluvias incesantes que mantienen en alerta a todo el Reino Unido.

La propiedad más afectada es la de George Clooney y su esposa, la abogada de derechos humanos Amal Clooney.

La pareja, que adquirió su mansión a orillas del río en la localidad de Sonning por una cifra estimada en 12 millones de libras, ha visto cómo el desbordamiento transformó su propiedad.

Imágenes aéreas revelan que el extenso jardín y la cancha de tenis profesional han quedado completamente sumergidos.

Aunque la estructura principal parece estar a salvo por ahora, el daño al paisaje y las instalaciones exteriores es evidente.

La casa del comediante Russell Brand también se encuentra bajo presión, ya que su zona de residencia cuenta con alertas activas por la crecida del caudal.

La exestrella de Strictly Come Dancing, Debbie McGee, es otra de las residentes afectadas en esta exclusiva zona.

El Reino Unido atraviesa un inicio de año marcado por una pluviosidad inusual, con registros de aguaceros prácticamente diarios en diversas zonas.

Las autoridades mantienen el monitoreo constante, mientras los equipos de emergencia trabajan para contener los daños en las áreas más bajas de la cuenca del Támesis.

