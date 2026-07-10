Exdirectora de casting rechaza cambiar el perfil de James Bond

Debbie McWilliams afirmó que James Bond debe seguir siendo un hombre blanco, al considerar que ese fue el personaje creado por Ian Fleming

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Debbie McWilliams, quien estuvo a cargo del proceso de selección de actores para las últimas 14 películas de James Bond, reiteró que el personaje de 007 debe mantenerse fiel a la concepción original de su creador, Ian Fleming.

Durante una sesión de preguntas y respuestas en el Festival de Cine de Karlovy Vary, un asistente le preguntó si consideraba que el famoso espía podría ser interpretado por una mujer o una persona de color.

Ante el cuestionamiento, McWilliams respondió de manera tajante que no comparte esa idea y sostuvo que Fleming creó un personaje específico que, a su juicio, debe permanecer sin cambios.

"Ian Fleming creó un personaje, y ese es el personaje que permanece. Eso es lo que pienso. Otras personas pueden pensar diferente, pero yo no lo creo", expresó.

Habla sobre las cualidades del agente 007

La exdirectora de casting también explicó qué características buscaba al seleccionar a los actores que interpretaron al agente secreto durante su etapa en la franquicia.

Señaló que uno de los aspectos más importantes era que el intérprete transmitiera una presencia capaz de convencer al público de que el personaje realmente podía ejercer su "licencia para matar".

"Tiene que transmitir una especie de amenaza", comentó.

Al referirse a algunos de los actores que dieron vida a Bond, indicó que Pierce Brosnan proyectaba una imagen elegante y atractiva, mientras que Daniel Craig aportó una versión mucho más ruda del personaje.

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El futuro de la franquicia

Tras el retiro de McWilliams y la adquisición de la franquicia de James Bond por parte de Amazon, la elección del próximo actor que interpretará al espía quedó en manos de la directora de casting Nina Gold y del director Denis Villeneuve.

Sobre la nueva etapa de la saga, McWilliams reconoció que el rumbo cambiará de manera importante, aunque evitó hacer más comentarios al respecto.

"Está a punto de cambiar drásticamente, eso es todo lo que puedo decir. Y no estoy segura de si pagaré para ir a verla o no", afirmó.

Su opinión sobre el método de actuación

Durante el encuentro también fue consultada sobre el método de actuación. McWilliams respondió que no tiene demasiada experiencia con esa técnica y consideró que su funcionamiento depende en gran medida del director con el que trabaje cada actor.

Como ejemplo mencionó a Daniel Day-Lewis y recordó las historias sobre su forma de permanecer en personaje durante los rodajes, señalando que ese tipo de procesos solo pueden ser aceptados por determinados directores.

Asimismo, habló de Jeremy Strong, actor de la serie Succession, de quien dijo que es conocido por utilizar el método de actuación, aunque aseguró que fuera del set es una persona "absolutamente encantadora".