Cerrar X
G1zcp93_XMAAWOBL_29c1b2e0ac
Escena

Deleita Chayanne a regios con su gira 'Bailemos Otra Vez'

El cantante puertorriqueño interpretó algunos de sus mayores éxitos, como "Salomé", "Fiesta en América", "Dejaría Todo" y "Torero"

  • 27
  • Septiembre
    2025

Podrán pasar los años, aun así el nombre y la música de Chayanne seguirán sonando en todo México. Prueba de esto es que el puertorriqueño logró un sold out este sábado en su presentación en Monterrey.

El llamado "papá de todos" incluyó a la Sultana del Norte en su gira "Bailemos Otra Vez", en la que presentó algunos de sus mayores éxitos, como "Salomé", "Fiesta en América", "Dejaría Todo" y "Torero".

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

escena_jlo_affleck_2acd9a1f05
JLo asegura que su divorcio con Ben Affleck fue 'lo mejor'
escena_bad_bunny_a412d34701
Bad Bunny encabezará el show del Super Bowl LX
escena_tina_turner_fe633e6128
La 'Reina del Rock', Tina Turner ya tiene su estatua en Tenessee
publicidad

Últimas Noticias

Miguel_Flores_e530869daf
Será carretera Interserrana motor estratégico para NL: Flores
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_5_c614e6040b
La osa Mina llega a su nuevo hogar en Hidalgo
AP_25271834257952_9b02a0aa60
Europa gana la Copa Ryder y reafirma su dominio sobre EUA
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_26_at_8_27_29_PM_1_d7c80c7ca9
Presenta Acosta Naranjo partido ‘Somos México’ en Monterrey
wevcds_2ead76aa16
Choque de tren y autobús en Comonfort deja cinco muertos
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_a7e20ebd8e
Detienen a padre de Julión Álvarez con camioneta robada y armas
publicidad
×