Deleita Chayanne a regios con su gira 'Bailemos Otra Vez'

Podrán pasar los años, aun así el nombre y la música de Chayanne seguirán sonando en todo México. Prueba de esto es que el puertorriqueño logró un sold out este sábado en su presentación en Monterrey.

El llamado "papá de todos" incluyó a la Sultana del Norte en su gira "Bailemos Otra Vez", en la que presentó algunos de sus mayores éxitos, como "Salomé", "Fiesta en América", "Dejaría Todo" y "Torero".

