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Escena

Raphael deleita al público regio tras recuperar su salud

El español llegó a Monterrey como parte de su nueva gira, titulada Raphaelísimo, que le permitió volver luego de dos años de ausencia

  • 22
  • Abril
    2026

El cantante Raphael se reencontró con los regios en un concierto en el que lució bien y de buenas, tras haber superado una crisis de salud que lo mantuvo alejado de los escenarios por un tiempo.

El español llegó a Monterrey como parte de su nueva gira, titulada Raphaelísimo, que le permitió volver luego de dos años de ausencia.

Verlo así, entusiasta, carismático y con su estilo característico, provocó una respuesta inmediata de los regios, a quienes se echó a la bolsa desde el primer momento.

Y aunque el artista de 82 años por momentos descansó y se apoyó en una silla ubicada en el escenario, su entrega no mermó y fue reconocida por las 4,200 que asistieron, según reportaron los organizadores.

La Noche, Yo Sigo Siendo Aquel, Cierro Mis Ojos y Digan lo que Digan y Mi Gran Noche fueron las primeras canciones del repertorio que preparó para los regios.

Cerca del piano rindió un homenaje a Edith Piaf, al cantar su versión de Padam, Padam y La vida en rosa. 

El movimiento característico de sus manos no podía faltar y fue ahí cuando lo hizo mucho más notorio.

Luego ofreció temas como "Estuve enamorado" y "Cuando tú no estás", para después cantar acompañado de un guitarrista "Amor de mis amores", muy fiel a su origen andaluz. A México lo homenajeó con La Llorona.

Temas como "En Carne Viva", "Yo Soy Aquel" y "Como Yo te Amo" no podían faltar y por ser sus grandes hits los dejó para cerrar su gran noche, en la que dejó claro el porqué del título de su gira y que hay Divo de Linares para rato.


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