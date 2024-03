Denuncian otra vez a Kalimba por presunto abuso sexual

El cantante Kalimba se encuentra nuevamente en el ojo del huracán tras ser denunciado, otra vez, por presunto abuso sexual.

Según informes, la Fiscalía General de la Ciudad de México estaría buscando al artista para arrestarlo luego de que una mujer presentara afectaciones tras las presuntas agresiones por parte del integrante de OV7.

La denunciante, una ex colaboradora del cantante cuya identidad permanece en el anonimato, habría afirmado que Kalimba la agredió en tres ocasiones.

Las autoridades, tras una investigación, habrían determinado que la presunta víctima sufrió efectos negativos como resultado de los supuestos abusos.

Este incidente se suma a una serie de acusaciones previas contra el cantante.

En marzo de 2023, Melissa Galindo lo denunció públicamente por presunto abuso sexual, y tras la denuncia Kalimba la demandó por daño moral.

Galindo afirmó que el cantante la habría acosado sexualmente en 2020 y la tocó indebidamente.

Las acusaciones de Galindo desencadenaron un enfrentamiento legal entre ambas partes, con el cantante negando rotundamente las afirmaciones y presentando 120 pruebas para respaldar su inocencia.

Mientras tanto, Galindo sostuvo su versión de los hechos, afirmando haberse sentido desprotegida y sola luego de los supuestos incidentes.

Abogado de Kalimba niega orden de aprehensión

Por su parte, el abogado de Kalimba, Eliser García, habló de la supuesta orden de aprehensión contra el cantante, y aclaró que la nueva denuncia se presentó el año pasado y se está determinando si hay suficientes elementos para procesar a Kalimba.

En una entrevista, García explicó que la denuncia no es algo nuevo y que no hay una orden de aprehensión en contra del ex integrante de OV7.

García destacó que durante el último año se han realizado diversas diligencias ante la Fiscalía General de la Ciudad de México, en las cuales se han presentado pruebas en defensa de Kalimba.

En cuanto al estado emocional de Kalimba, el abogado afirmó que el cantante se encuentra tranquilo y confiado en el curso del juicio.

Reiteró que Kalimba acudirá a las audiencias por voluntad propia, manteniendo su postura de inocencia frente a las acusaciones en su contra.

