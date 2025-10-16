Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_16_at_11_32_24_PM_a59afe33d5
Escena

Deslumbra 'Ovo' del Cirque du Soleil en su función en Monterrey

Con acrobacias, color y una gran conexión con el público, el espectáculo cautivó a los asistentes en la Arena Monterrey con su magia y energía

  • 16
  • Octubre
    2025

Magia, poder y un recorrido a lo caótico… así es e “Ovo” un espectáculo del Cirque du Soleil que ayer se presentó en la Arena Monterrey.

Las luces, el sonido y una magna escenografía no sólo impactaron al público, también lo hizo la interacción que hubo entre los artistas y el público.

Desde poderosos grillos que rebotan en trampolines hasta una araña hipnótica contorsionándose dentro de su telaraña, O VO  irradia un extraordinario despliegue de talento para despertar la imaginación.  

WhatsApp Image 2025-10-16 at 11.32.24 PM (1).jpeg

Compuesto por 100 personas de 25 países diferentes, incluyendo 53 artistas, OVO  (“huevo” en portugués) lleva al escenario actos acrobáticos de alto nivel que redefinen los límites del cuerpo humano. 

Desde su estreno en Montreal en 2009, OVO ha emocionado a más de 7 millones de personas en 40 países.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

c487a48b_e934_408f_a797_2845a8cd860d_4167e99e05
Registran ‘Regio Poder’ como asociación política en el IEEPC
EH_UNA_FOTO_4fdba45945
Latinas conquistan el Victoria’s Secret Fashion Show 2025
6ebe42ce_872f_4ec7_960b_7c6cf0c8495e_30097fe84f
Plural TV: el canal judicial se renueva con enfoque diverso
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_17_T133350_841_e84537e502
Volcadura de autobús deja siete muertos y 24 heridos en Sonora
EH_DOS_FOTOS_2025_10_17_T130726_132_9eda042746
Andrea Bocelli canta en Casa Blanca para Donald Trump
EH_UNA_FOTO_51277f47cd
Cae México al lugar 14 del Ranking FIFA tras amistosos
publicidad

Más Vistas

nl_huajuco_portada_6f9a056fd5
Convierten al Cañón del Huajuco en una 'resbaladilla de agua'
ley_aduana_senado_e537d168c9
Avala Senado Ley Aduanera; entrará en vigor el 1 de enero de 2026
Whats_App_Image_2025_10_14_at_7_32_36_PM_65b859662e
Anuncia NL que vienen ‘malls’ de más de $3,000 mdd
publicidad
×