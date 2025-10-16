Deslumbra 'Ovo' del Cirque du Soleil en su función en Monterrey

Magia, poder y un recorrido a lo caótico… así es e “Ovo” un espectáculo del Cirque du Soleil que ayer se presentó en la Arena Monterrey.

Las luces, el sonido y una magna escenografía no sólo impactaron al público, también lo hizo la interacción que hubo entre los artistas y el público.

Desde poderosos grillos que rebotan en trampolines hasta una araña hipnótica contorsionándose dentro de su telaraña, O VO irradia un extraordinario despliegue de talento para despertar la imaginación.

Compuesto por 100 personas de 25 países diferentes, incluyendo 53 artistas, OVO (“huevo” en portugués) lleva al escenario actos acrobáticos de alto nivel que redefinen los límites del cuerpo humano.

Desde su estreno en Montreal en 2009, OVO ha emocionado a más de 7 millones de personas en 40 países.

Comentarios