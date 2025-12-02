Dua Lipa deslumbra con cierre de gira en CDMX

La Ciudad de México se convirtió en el epicentro del pop mundial durante la primera de tres fechas de Dua Lipa en su Radical Optimism Tour.

Con almenos 65,000 personas reunidas en su primera noche, la cantante británica-albanesa de 30 años ofreció un show de más de dos horas, dividido en cuatro actos y un encore.

El espectáculo combinó temas recientes de su álbum Radical Optimism con clásicos de sus discos Future Nostalgia y Dua Lipa, acompañados de coreografías vibrantes, cambios de vestuario y una escenografía impresionante con luces y efectos visuales que crearon un ambiente íntimo pese al tamaño del estadio.

Dua Lipa interactuó constantemente con el público en el idioma, generando un vínculo emocional que emocionó a los asistentes. La cantante abrió la noche con un mensaje lleno de gratitud.

“Estar aquí con ustedes esta noche es la cereza del pastel y es la única manera en la que quería cerrar este tour! Muchas, muchas gracias México por cuidarme siempre y hacerme sentir tan en casa. Siento una conexión muy, muy, muy profunda con este país y su hermosa gente y siempre, siempre voy a volver..."

pic.twitter.com/T98V4nMuk0 — Tickets MX (@mx_tickets) December 2, 2025

Sus palabras provocaron ovaciones y lágrimas entre los fans, destacando su amor por el país tras tres años de ausencia.

Momentos que marcaron la noche

Uno de los highlights del concierto ocurrió cuando Dua bajó del escenario para caminar entre los asistentes en la zona de primera fila, ofreciendo abrazos, fotos y saludos mano a mano.

Este gesto de cercanía se volvió tendencia en redes sociales, destacando la interacción personal inusual en un evento masivo.

Dua lipa interactuando con fans, bien el que le habló español para eso ella se preparó, los demás le hablan en inglés @ Méxicopic.twitter.com/ebSiqZQQRC — DUA LIPA ARGENTINA | Fan Account (@dualipanoticia) December 2, 2025

Dua Lipa sorprende con interpretación de "Bésame Mucho"

Además, la artista sorprendió al público con su cover de “Bésame Mucho”, el clásico bolero de Consuelo Velázquez, interpretado al estilo pop emotivo que recordó a la versión de Luis Miguel.

Los fans corearon cada verso, y los videos del momento se viralizaron rápidamente, con comentarios como “¡Ya eres mexicana!”.

Dua lipa haciendo “Bésame Mucho” versión de Luis Miguel @ Ciudad de Méxicopic.twitter.com/q1rzOkkPa7 — DUA LIPA ARGENTINA | Fan Account (@dualipanoticia) December 2, 2025

La visita de Dua Lipa a México fue más allá del escenario. Desde su arribo, generó revuelo al visitar taquerías y probar platillos típicos como pozole.

Como parte de su promoción, inauguró “La Dua”, una taquería temporal en el centro de la CDMX (abierta del 1 al 5 de diciembre) con un menú temático inspirado en su gira, que atrajo a miles de fans y agotó sus 800 accesos diarios vía registro en línea.

El concierto inició a las 21:00 horas, con accesos desde las 19:00, y pese al clima fresco de diciembre, la emoción fue constante.

Dua Lipa cumplió con las sorpresas prometidas, incluyendo un repertorio que mezcló 21 de sus canciones más populares con el cover sorpresa, en un show que duró aproximadamente 2 horas y 15 minutos.

Los asistentes calificaron el evento como “el mejor concierto al que he ido”, destacando la duración, la interacción y el cover mexicano.

En redes sociales, publicaciones sobre el show y el momento de “Bésame Mucho” acumularon miles de likes y vistas en pocas horas.

La producción del concierto derrochó creatividad y estilo, con vestuarios brillantes, algunos inspirados en motivos mexicanos, luces láser y pantallas inmersivas que hicieron del tour una experiencia visual única.

Próximas fechas y cierre de gira

La euforia continúa con las fechas restantes: el 2 y 5 de diciembre. Dua Lipa no solo coronó su Radical Optimism Tour, sino que reafirmó su conexión con el público mexicano y su compromiso con celebrar la diversidad cultural en cada escenario que pisa.

