Detienen en Honduras a piloto de Julión Álvarez por narcotráfico

Este domingo, la Policía Nacional de Honduras detuvo al piloto privado de Julión Álvarez en el Aeropuerto Internacional Toncontín por actos preparatorios para el narcotráfico.

La captura se realizó durante un operativo en coordinación de la Dirección Nacional Policial Antidrogas y la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos durante un control rutinario de pasajeros en la terminal aérea.

Según un comunicado, el detenido, originario de Guadalajara, Jalisco, ya contaba con una orden de captura vigente por el delito de "actos preparatorios para el tráfico de drogas".

Durante la revisión, las autoridades hondureñas decomisaron una tableta electrónica, un teléfono celular, $3,100 dólares y $3,000 pesos mexicanos, además de un pasaporte a nombre de otra persona.

Esta no es la primera detención del sospechoso, pues este ya había sido arrestado el pasado julio de 2014 junto con otro piloto después de que intentara despegar una avioneta que, según el informe, no contaba con la autorización de la torre de control.

Autoridades indicaron que el aprehendido fue identificado como uno de “los pilotos privados” que presta servicio al cantante Julión Álvarez, quien ofreció un concierto el sábado en Tegucigalpa.

Comentarios