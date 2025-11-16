Cerrar X
EH_CONTEXTO_32_01f6e3f879
Escena

Detienen en Honduras a piloto de Julión Álvarez por narcotráfico

La Policía hondureña arrestó al piloto por actos preparatorios de tráfico de drogas; se le decomisaron dinero, pasaporte falso y dispositivos electrónicos

  • 16
  • Noviembre
    2025

Este domingo, la Policía Nacional de Honduras detuvo al piloto privado de Julión Álvarez en el Aeropuerto Internacional Toncontín por actos preparatorios para el narcotráfico.

La captura se realizó durante un operativo en coordinación de la Dirección Nacional Policial Antidrogas y la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos durante un control rutinario de pasajeros en la terminal aérea.

Según un comunicado, el detenido, originario de Guadalajara, Jalisco, ya contaba con una orden de captura vigente por el delito de "actos preparatorios para el tráfico de drogas".

Durante la revisión, las autoridades hondureñas decomisaron una tableta electrónica, un teléfono celular, $3,100 dólares y $3,000 pesos mexicanos, además de un pasaporte a nombre de otra persona.

Esta no es la primera detención del sospechoso, pues este ya había sido arrestado el pasado julio de 2014 junto con otro piloto después de que intentara despegar una avioneta que, según el informe, no contaba con la autorización de la torre de control.

Autoridades indicaron que el aprehendido fue identificado como uno de “los pilotos privados” que presta servicio al cantante Julión Álvarez, quien ofreció un concierto el sábado en Tegucigalpa.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

trump_elecciones_locales_8e35f155e7
No estoy contento con el combate de México contra cárteles: Trump
G5_1wl_AWUA_Aipif_a293e6beda
Bloqueos en 12 municipios de Michoacán tras operativo contra CJNG
INFO_7_UNA_FOTO_19_2b795586a7
Julión Alvarez desmiente detención de su piloto en Honduras
publicidad

Últimas Noticias

escena_moneda_freddie_814c1905ae
Lanzan moneda por los 40 años del Live Aid de Freddie Mercury
Captura_de_pantalla_2025_11_17_202230_d2eef0b872
'Vasco' responde a abucheos y alista siete cambios ante Paraguay
inter_maduro_902175acbb
'Atacar a Venezuela sería el fin político de Trump': Maduro
publicidad

Más Vistas

INFO_7_UNA_FOTO_6_5598fb13a2
Detienen a Marco Antonio 'N' por presunta violencia familiar
EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_16_T135049_633_41fbfdfcd7
Cierres viales en Monterrey por desfile del 20 de Noviembre
EH_CONTEXTO_33_57d3e9328b
Balean "El Jerry" en Sinaloa; influencer presumía armas en redes
publicidad
×