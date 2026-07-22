Oasis supera a The Beatles en lista de álbumes más vendidos de UK

El éxito de '(What's the Story) Morning Glory?' escaló impulsado por el streaming y la gira de reunión, marcando un nuevo referente en la música británica

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Oasis alcanzó un nuevo hito en la historia de la música británica al superar a The Beatles como el álbum de estudio más vendido de todos los los tiempos en Reino Unido.

La Official Charts Company (OCC), organismo encargado de elaborar las listas oficiales de ventas musicales en Reino Unido, publicó una actualización especial con motivo de su 70 aniversario, en la que incorporó tanto las ventas físicas como las reproducciones por streaming acumuladas durante la última década.

En esa clasificación, (What's the Story) Morning Glory?, lanzado por Oasis el 2 de octubre de 1995, alcanzó las 6.2 millones de unidades, convirtiéndose en el álbum de estudio con mayor número de ventas en la historia del país.

History has changed 💥💥!! No Thriller, no The Dark Side Of The Moon, no Sgt. Peppers...but (What's The Story) Morning Glory?' has been named as the UK's official biggest studio album of all time ✨️💥🔥💥✨️ pic.twitter.com/5wipgzQmj5 — Oasis Vibes Italy (@OasisVibesItaly) July 22, 2026

Oasis deja atrás a The Beatles

El disco de Oasis ocupa el tercer lugar del listado general, únicamente por detrás de dos álbumes recopilatorios: "Greatest Hits", de Queen, con 7.8 millones de unidades, y "Gold: Greatest Hits", de ABBA, con 7.1 millones.

Sin embargo, al considerar únicamente álbumes de estudio, "(What's the Story) Morning Glory?" se coloca en la primera posición y supera a "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band", de The Beatles, que durante años fue considerado el álbum de estudio más vendido de Reino Unido y ahora suma 5.6 millones de unidades.

Cuando se realizó la anterior actualización importante del ranking en 2016, la producción de The Beatles conservaba ese reconocimiento. La nueva metodología, que incorpora el crecimiento del consumo vía streaming, modificó el orden histórico.

La gira de reunión impulsó las ventas

La OCC atribuyó parte del crecimiento del álbum al impacto generado por la gira Oasis Live '25 Tour, que reactivó el interés del público por el catálogo de la banda encabezada por Liam y Noel Gallagher.

Además, el sencillo Wonderwall registró un nuevo impulso en las listas británicas al convertirse en uno de los temas más populares durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, donde fue adoptado por aficionados ingleses como un himno no oficial de la selección.

Sonó WONDERWALL de @oasis al finalizar el partido entre Inglaterra vs Croacia hoy en la Copa Mundial 2026 #madferit pic.twitter.com/7j2DNTSdJC — Los Madferits (@LosMadferits) June 17, 2026

Así quedó el Top 10 histórico

La clasificación general continúa encabezada por dos álbumes recopilatorios, mientras que Oasis lidera entre los discos de estudio.

1. Queen – Greatest Hits (7.8 millones)

Queen – Greatest Hits (7.8 millones) 2. ABBA – Gold: Greatest Hits (7.1 millones)

ABBA – Gold: Greatest Hits (7.1 millones) 3. Oasis – (What's the Story) Morning Glory? (6.2 millones)

Oasis – (What's the Story) Morning Glory? (6.2 millones) 4. Adele – 21 (5.7 millones)

Adele – 21 (5.7 millones) 5. The Beatles – Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (5.6 millones)

The Beatles – Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (5.6 millones) 6. Fleetwood Mac – Rumours

Fleetwood Mac – Rumours 7. Pink Floyd – The Dark Side of the Moon

Pink Floyd – The Dark Side of the Moon 8. Michael Jackson – Thriller

Michael Jackson – Thriller 9. Bob Marley & The Wailers – Legend

Bob Marley & The Wailers – Legend 10. Dire Straits – Brothers in Arms

La actualización también dejó otro dato relevante: 21, de Adele, es el único álbum publicado en el siglo XXI que forma parte de los diez más vendidos en la historia de Reino Unido.