Autoridades argentinas capturaron a un mexicano buscado por Interpol, requerido por Estados Unidos por presuntos delitos de narcotráfico

Inicio / Internacional / Detienen en Argentina a mexicano buscado por la Interpol

Autoridades de Argentina detuvieron al ciudadano mexicano Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias, quien era buscado mediante una notificación roja de Interpol por un pedido de captura internacional emitido a solicitud de la justicia de Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.

La detención fue confirmada por el Ministerio de Seguridad Nacional y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), que informaron que el operativo se realizó en un hotel del barrio de Puerto Madero, en la ciudad de Buenos Aires.

Detuvimos en la Ciudad de Buenos Aires a un peligroso narco mexicano con pedido de captura internacional mediante notificación roja de INTERPOL por parte de los Estados Unidos. pic.twitter.com/mycFCst927 — Policía Federal Argentina (@PFAOficial) July 11, 2026

Era requerido por la justicia de Estados Unidos

De acuerdo con las autoridades argentinas, Aguirre Covarrubias es requerido por la Justicia del Distrito Norte de Illinois por los presuntos delitos de posesión, distribución y comercialización de más de 10 kilogramos de cocaína en una investigación iniciada en 2016.

Asimismo, señalaron que permanecía prófugo después de incumplir las condiciones de la libertad bajo fianza que le habían sido concedidas.

Trabajo conjunto permitió su localización

La SIDE informó que, mediante labores de inteligencia y con el apoyo de la Dirección Nacional de Migraciones, detectó el ingreso del ciudadano mexicano a territorio argentino.

Tras verificar con las autoridades estadounidenses que el requerimiento judicial seguía vigente, se dio intervención a Interpol de la Policía Federal Argentina, que concretó la captura.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, destacó el operativo a través de redes sociales y afirmó que "la Argentina no es refugio de delincuentes. Las hacen. Las pagan".

Iniciarán proceso de extradición

Las autoridades argentinas señalaron que la detención fue posible gracias a la coordinación entre el Sistema de Inteligencia Nacional y la cooperación internacional.

Ahora corresponderá a la justicia argentina llevar a cabo el proceso de extradición solicitado por Estados Unidos.