Diego Céspedes prepara su segundo largometraje tras Cannes

El cineasta chileno Diego Céspedes trabaja en El caso del niño que perdió el corazón, tras el éxito de su debut en Cannes

El director chileno Diego Céspedes ya trabaja en su segundo largometraje, El caso del niño que perdió el corazón, después del éxito internacional de La misteriosa mirada del flamenco, película que obtuvo el máximo reconocimiento en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes.

El anuncio llega luego de que el cineasta, de 31 años, fuera invitado a integrar el jurado de la competencia oficial de la edición 79 del Festival de Cannes, convirtiéndose en el primer realizador chileno en formar parte de ese panel desde Raúl Ruiz en 2002.

Un thriller ambientado en la década de 1990

La nueva película estará ambientada en un pueblo chileno cubierto por la niebla alrededor de 1992 y seguirá la historia de Ferrari, una detective de 59 años que investiga una serie de asesinatos en los que las víctimas aparecen sin corazón.

Las muertes son atribuidas a una supuesta mujer monstruosa, pero junto a su asistente Sheyla Williams, la investigadora descubre que detrás del mito se esconden los horrores aún no resueltos de la dictadura chilena y un profundo odio hacia los cuerpos disidentes.

"Estoy encantado de volver a rodar en Chile. Después de todo lo que han traído los últimos años, empezar una nueva película se siente como el comienzo de un nuevo capítulo", expresó Céspedes.

Quijote Films vuelve a respaldar el proyecto

La nueva película contará nuevamente con el respaldo de Quijote Films. Su productor, Giancarlo Nasi, destacó la trayectoria de Céspedes y su compromiso con llevar a la pantalla historias que amplían la representación dentro del cine.

"Este proyecto es hermoso y completamente audaz, diferente a todo lo que hemos desarrollado antes, y por eso hacemos películas: para dejar boquiabiertos al público y a nosotros mismos primero", afirmó Nasi.

Con sedes en Santiago de Chile y Los Ángeles, Quijote Films ha coproducido cerca de 30 películas junto a más de 23 países y continúa consolidándose como una de las productoras latinoamericanas con mayor presencia en festivales internacionales.