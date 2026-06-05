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Escena

Diego Luna responde a críticas de Hugo Sánchez por 'México 86'

El actor defendió la película estrenada en Netflix y afirmó que se trata de una obra de ficción, no de un documental sobre el Mundial de 1986

  • 05
  • Junio
    2026

El proceso que se vivió en México para convertirse en sede de la Copa Mundial de Fútbol en 1986 es el tema de la película "México 86", que hoy se estrena en Netflix.

La cinta es protagonizada por Diego Luna, quien comparte créditos con Karla Souza y Daniel Giménez Cacho, bajo la dirección de Gabriel Ripstein.

Luna interpreta a Martín de la Torre, un funcionario que participa en las gestiones relacionadas con la candidatura mexicana para albergar la máxima fiesta del fútbol.

El personaje ocupa el centro de la trama, que sigue reuniones, acuerdos y procesos para concretar la organización del torneo. Souza le da vida a Susana Gómez-Mont, su colaboradora cercana.

Giménez Cacho interpreta al presidente de una compañía de televisión, mientras que Álvaro Guerrero encarna a Guillermo Cañedo, un directivo relacionado con el futbol mexicano y con los vínculos entre la Federación Mexicana de Futbol y la FIFA.

Juan Pablo Fernández interpreta a José Ramón Fernández, el periodista deportivo que formó parte de la cobertura futbolística de esa etapa. Memo Villegas aparece como Hugo Sánchez, uno de los futbolistas mexicanos más reconocidos de aquellos años y figura de la Selección Mexicana.

De hecho, Luna respondió a las críticas de Hugo Sánchez por su representación en la película "México 86" y pide que el filme no abra un pleito.

La molestia del exfutbolista surgió porque la producción no lo consultó y, según dijo, buena parte de lo que la cinta cuenta sobre él son mentiras.

“No es un documental. La película empieza diciendo que algunas de estas cosas son ciertas. Lo que pasa es que lo que sí sabemos es que él estaba en esa selección, como todos los demás, que Bora era el director técnico. Y claro, está ficcionalizada la historia y eso queda claro. No hay ningún interés porque Memo (Villegas) sea una calca de Hugo”, explicó.


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