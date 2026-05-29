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Escena

Amanda Miguel conquista Monterrey con sus grandes éxitos

La cantante argentina emocionó al público regio con un concierto lleno de nostalgia, desamor y un homenaje a Diego Verdaguer

  • 29
  • Mayo
    2026

Si de cantarle al amor y al desamor se trata, Amanda Miguel sabe bien cómo hacerlo y no solo eso, sino que es poseedora de una voz inigualable y un estilo interpretativo único.

Como prueba de ello está el concierto que ofreció este jueves en Monterrey, ante un público integrado en su mayoría por mujeres, de diferentes edades, que no dejaron de corear cada una de sus canciones.

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Entre el público también hubo hombres, a quienes “les tupió” desde el escenario la cantante, quien a manera de broma les dedicó ciertos temas.

El espectáculo formó parte de su gira internacional titulada Él Me Mintió World Tour, un proyecto que ha tomado un segundo aire e impulsado la popularidad de la artista entre nuevas generaciones gracias al impacto de sus canciones en plataformas digitales.

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Durante la velada, la intérprete deleitó a los asistentes con sus melodías más emblemáticas, complementando el repertorio con un emotivo homenaje dedicado a su fallecido esposo y compañero de vida, Diego Verdaguer.

En el concierto fueron muy celebrados temas como El me mintió, Castillos, Así no te amará jamás, Hagamos un trato y El gato y yo, para la trayectoria de

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Tras concluir este compromiso con los regios, en el Escenario GNP Seguros, la cantante viajará a Torreón, Coahuila, donde tiene pactado un show la noche del sábado.

FOTOS: GUSTAVO ABDIEL TORRES


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