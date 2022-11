Dinastía Aguilar provoca la ovación con Jaripeo

Tras dar un espectáculo en la Arena Monterrey, la dinastía Aguilar volverá a tierras regias el próximo 20 de mayo del 2023.

De nueva cuenta Pepe, Ángela, Leonardo y Antonio Aguilar, brindaron una exitosa noche de regional mexicano con su Jaripeo sin Fronteras. La Arena Monterrey fue la sede para que se desarrollara el espectáculo, la noche del viernes.



Leonardo Aguilar fue quien arrancó el show montado en su caballo y cantando Fruta Prohibida, luego de 30 minutos de canciones dejó el redondel para dar paso al show de charros; la música volvió con Antonio Aguilar Jr., quien se llevó los aplausos con temas como Cuatro meses y Caminos de Guanajuato.





El siguiente turno fue para Ángela Aguilar, quien convenció con Me gustas mucho, Que agonía, La Llorona y Cómo la flor, en esta última tuvo un pequeño contratiempo al tropezar y caer, pero se levantó y siguió cantando.



Para seguir con el entretenimiento, los jinetes de Cuernos Chuecos, demostraron sus habilidades en la monta de toros. Después, llegaría Pepe Aguilar para lucir sobre su caballo y entonar No me hablen de amor, en su encuentro con el público rindió un homenaje a Vicente Fernández interpretando canciones como Hermoso cariño.





Reunidos en el escenario, Pepe, Ángela y Leonardo, cantaron Prometiste y Nada es eterno. La dinastía Aguilar regresará a tierras regias el próximo 20 de mayo de 2023, demostrando que son de los consentidos del público.