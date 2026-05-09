Pepe Aguilar cancela conciertos en Estados Unidos

El cantante Pepe Aguilar vuelve a dar de qué hablar luego de que trascendiera la cancelación de varias fechas de su gira por Estados Unidos.

De acuerdo con distintos reportes, el intérprete habría cancelado la mayoría de los conciertos que tenía programados en territorio estadounidense como parte de su tour 2026-2027.

Aunque el cantante no ha emitido un comunicado detallado explicando las razones detrás de esta decisión, versiones apuntan a una posible baja venta de boletos en varias ciudades donde se presentarían los shows.

Entre las fechas afectadas se encuentran presentaciones en ciudades como Houston, Las Vegas y otras localidades de California, donde algunos eventos comenzaron a desaparecer de las plataformas de venta o aparecieron marcados como cancelados.

La situación rápidamente generó conversación en redes sociales, especialmente porque en meses recientes otros integrantes de la dinastía Aguilar también enfrentaron dificultades con sus presentaciones en Estados Unidos.

Pese a toda la polémica, hasta ahora se mantiene activa una fecha programada en Virginia, aunque los fans continúan atentos a cualquier actualización sobre el futuro de la gira.

Mientras tanto, el tema sigue generando reacciones divididas entre quienes respaldan al cantante y quienes cuestionan el momento que atraviesa actualmente la familia Aguilar dentro del regional mexicano.

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