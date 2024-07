Dirá adiós a 'Mamma Mía' frente al público regio

¡Han pasado casi 300 funciones desde que se estrenó la obra musical Mamma Mía! en la Ciudad de México y aunque continúa presentándose con gran éxito, Sofía Carrera le dirá adiós al personaje de Sophie, uno de los principales.

La puesta en escena ahora se encuentra de gira por diferentes ciudades de México, pero la joven actriz ya no continuará en el reparto para enfocarse en su lanzamiento como cantante.

La obra se presentará este sábado en Monterrey, por lo que será con los regios con quienes cierre con broche de oro su participación como uno de los personajes centrales de la historia.

El público de la Ciudad serán también quienes contribuirán a que se cargue de pura energía positiva, previo a su viaje a España, donde preparará sus canciones y continuará su formación.

“Amo la actuación, pero soy más cantante que actriz, es para lo que me he preparado, por lo que me voy a ir un tiempo fuera de México a producir mis canciones y a prepararme. Luego regresaré para participar en una serie, pero mucho más enfocada en la música.

“Ha sido una experiencia maravillosa ser parte de esta obra, compartir el escenario con grandes figuras del teatro musical en México ha sido como estar en la mejor universidad, así que me voy súper preparada.

“Claro que me pone triste dejar la obra, porque hemos formado una gran familia, pero es mi momento de ir por lo que siempre he querido hacer, enfocarme en mi proyecto, canciones dance en español”, dijo.

Luja Duhart, con quien comparte el protagónico juvenil, dijo que después de tantas funciones la va a extrañar mucho, pero que le desea que le vaya increíble en su nueva etapa, pues él también pronto iniciará un proyecto en la conducción.

El actor regio Mauricio Salas dice que todos arroparán a quien se quede en el lugar de Sofía, para que el público siga disfrutando de la gran calidad de la obra, que se comprobará en las funciones de este sábado en Monterrey.

Comentarios