Disfruta al máximo tu fin de semana con estas recomendaciones

Los Caligaris llegarán a la Arena Monterrey

La ciudad de Córdoba, Argentina, los vio nacer, Los Caligaris se estrenaron en los escenarios en 1997, sumando ya casi tres décadas de trayectoria.

La agrupación, que fusiona diversos géneros musicales que van desde el rock hasta el cuarteto cordobés, sumó a su propuesta un toque circense, logrando con esa fusión un show dinámico, divertido y sobre todo muy atractivo para todas las edades.

Los Caligaris regresan a tierras regias con un show digno de aplausos y repleto de hits, que ellos mismos se han encargado de posicionar por todo lo alto. Y por supuesto, aquellos clásicos que se han convertido en estandarte de sus presentaciones.

Premios Caligaris, el barrio de gala, es el nombre del show con el que llegarán este viernes a la Arena Monterrey. “Al comienzo nos decían, ‘pero ustedes se piensan que de montón de bandas, ustedes algún día pueden llegar a llenar auditorios’. Nos decían que era una utopía”, comparte Martín Pampiglione, integrante del grupo.

“Una vez escuché a un autor uruguayo, al que le preguntaron: ‘¿Para qué sirve la utopía?’, y dice: ‘La utopía es como el horizonte, vos caminás 10 pasos, y el horizonte se va para atrás 10 pasos… vos caminás diez cuadras hacia el horizonte, y el horizonte retrocede un kilómetro’”, reflexiona el cantante.

“Y le decían: ‘¿Entonces para qué sirve la utopía?’; y él dijo, ‘precisamente para eso, para seguir caminando’”, compartió Pampiglione, uno de los dos vocalistas del grupo, Martín está convencido de que el camino de Los Caligaris tiene mucho trayecto por continuar.

Dónde: Arena Monterrey

Cuándo: Viernes 16 de agosto

A qué hora: 21:00 horas

El estreno de la semana

Alien: Romulus

Una de las franquicias de ciencia ficción y terror, más famosas del séptimo arte, Alien, presenta un nuevo capítulo, en el que bajo la dirección de Fede Álvarez se volverán a las raíces de esta historia que ha aterrorizado a generaciones.

El cineasta explicó que para la concepción de Alien: Romulus, se basó en una escena eliminada de Aliens. “En esta un grupo de niños corre entre los trabajadores en la colonia”, dijo Álvarez. “Recuerdo haber pensado cómo sería que los adolescentes crecieran en una colonia tan pequeña, y qué les pasaría cuando alcanzaran los 20 años”.

Alien: Romulus está ambientada aproximadamente dos décadas después de la primera película y unos 37 años antes de Alien. Aquí, mientras recogen restos de una estación espacial desmantelada –con la esperanza de encontrar la tecnología necesaria para dejar atrás su planeta condenado– un grupo de jóvenes colonos despierta involuntariamente al organismo más aterrador del universo.

La película tiene las actuaciones de Cailee Spaeny, David Jonsson, Archie Renaux, Isabela Merced, Spike Fearn y Aileen Wu, entre otros. “Siempre fui fanática de esta franquicia”, indicó Spaeny, protagonista de la película. “Es icónica. Estaba emocionada cuando supe que Fede dirigiría y fue una oportunidad increíble, con un guion emocionante y un personaje increíble”.

En Alien: Romulus tanto Álvarez como el productor Ridley Scott sabían que debían lograr un equilibrio entre la mitología, el horror y el suspenso, algo que ha caracterizado a la franquicia desde su inicio.

¿Qué ver?

Si estas paredes cantaran…

Por más de 90 años, Abbey Road fue el centro de la industria musical. En esta película personal de recuerdos y descubrimientos, Mary McCartney, hija Paul McCartney, además de directora de este documental, nos guía por nueve décadas para ver y experimentar la magia creativa que lo hace el estudio más famoso y perdurable del mundo.

De la música clásica al pop, de las bandas sonoras al hiphop, If These Walls Could Sing explora la amplitud, la diversidad y el ingenio de Abbey Road. El documental incluye entrevistas con estrellas como Paul McCartney, Ringo Starr, Elton John, Roger Waters, Liam Gallagher y John Williams. Disponible en Disney+.

¿Qué leer?

El dueño del secreto

Autor: Antonio Muñoz Molina

Sinopsis: En esta obra, Muñoz Molina vuelve a un tiempo gris y cansado de la historia española como fueron los años finales de la dictadura franquista.

En un Madrid desdibujado y sórdido, los protagonistas de este espléndido relato se ven atrapados por la maquinaria de una conjura para cambiar el destino político de España.

Guía Cultural

Nieve, sabor y mucha tradición

Con motivo de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Museo de Historia Mexicana invita a participar en el taller Nieve, sabor y mucha tradición, una experiencia divertida, donde la familia aprenderá a hacer nieves artesanales estilo Oaxaca.

El taller es gratuito y tendrá dos sesiones, el domingo 18 y el martes 20 de agosto, a las 14:30 horas, tendrá un cupo limitado, para inscribirte puedes llamar al 81 2033 9898 Ext. 126

El regreso de quetzalcóatl

Exposición creada a partir de la idealización contemporánea de la historia y la leyenda prehispánica de la deidad llamada Quetzalcoatl a través de la mirada personal e interpretativa del artista regiomontano Héctor Campos Rodríguez. Pinacoteca de Nuevo León de 10:00 a 18:00 horas, entrada libre.

Celebra el XVII aniversario del Museo del Acero Horno 3

mundo de diversión y aprendizaje te espera en el Museo del Acero Horno 3, el recinto cultural está de fiesta al cumplir 17 años de historia, celebra con ellos este viernes 16 de agosto de 11:00 a 17:00 horas, la entrada será libre y habrá pastel de aniversario.

