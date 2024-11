Luis Miguel celebra con los regios 21 años de la Arena Monterrey

Luis Miguel volvió a la Arena Monterrey para ofrecer el primero de los conciertos que tiene programados en la ciudad, justo en el aniversario número 21 del recinto, lo que hizo aún más especial su presentación.

Con su particular estilo, “El Sol” iluminó el lugar ante la presencia de los miles de regios asistentes, quienes se sumaron al festejo de la Arena al asistir al espectáculo, parte de la nueva gira del cantante.

Los temas "Será que no me amas", "Amor, amor, amor" y "Suave" fueron de los primeros de la noche y de inmediato encendieron el ánimo del público.

Su voz fue el deliete de los asistentes, pero también algunos de sus pasos de baile, que hizo enmarcado por su equipo de músicos y coristas.

Canciones como "Culpable o no", "Te necesito", "Hasta que me olvides" y "Dame" también fueron incluidas en el repertorio, al iguial que "Por debajo de la mesa", "No sé tú", "Como yo te amé", "Todo y nada" y "Nosotros" pusieron a cantar a todos.

"No me puedes dejar así", "Palabra de honor", "La incondicional" y algunas de sus canciones rancheras, así como aquellas con las que ha rendido tributo a personajes famosos, también fueron muy bien recibidas.

"Ahora te puedes marchar", "La chica del bikini azul", "Isabel" y "Cuando calienta el sol", fueron otras de las que no podían faltar, lo que fue agradecido por los fans, quienes gozaron de principio a fin la velada.

Fotos por Gustavo Abdiel Torres.

