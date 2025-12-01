Cerrar X
Ed Sheeran aclara rumores sobre su amistad con Taylor Swift

Ed Sheeran reveló que habló con Taylor Swift tras su compromiso. Afirmó que siguen siendo amigos cercanos y que los rumores de distanciamiento son falsos

  • 01
  • Diciembre
    2025

Tras meses de especulación sobre un posible distanciamiento entre Ed Sheeran y Taylor Swift, el cantante británico decidió aclarar la situación y asegurar que la amistad entre ambos sigue intacta.

La versión de una supuesta ruptura surgió cuando Swift anunció su compromiso con Travis Kelce, noticia que Sheeran dijo haber conocido a través de Instagram.

La situación alimentó versiones de que no había sido informado directamente por la artista, lo que algunos interpretaron como un posible conflicto.

Una conversación clave de cuatro horas

En entrevista con Andy Cohen en SiriusXM, Sheeran reveló que apenas una semana después del anuncio se reencontró con Swift.

Posteriormente, mantuvieron una conversación telefónica de cuatro horas, en la que hablaron a profundidad y sin tensiones.

El cantante recordó que no usa celular desde hace años y que recientemente dejó también su iPad, por lo que suele enterarse tarde de las noticias.

“Seguimos siendo amigos”: Sheeran y Swift descartan distanciamiento

“Taylor y yo somos amigos y la veré… Y la vi una semana después”, explicó Sheeran, dejando claro que su vínculo sigue firme.

Sheeran y su "rasgo excéntrico"

Taylor Swift habló recientemente sobre cómo le avisó (o, mejor dicho, por qué no pudo avisar a tiempo) a su gran amigo Ed Sheeran sobre su compromiso con Travis Kelce.

La anécdota se volvió viral tras su aparición en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon el 6 de octubre de 2025, donde explicó con humor la situación. 

Durante la entrevista, Jimmy Fallon le preguntó directamente sobre un rumor: "¿Es cierto que Ed Sheeran se enteró de tu compromiso por Instagram?".

Swift confirmó que sí, pero con una explicación "perfecta" y excéntrica: Ed no tiene teléfono.

"Tengo la excusa perfecta: ¡no tiene teléfono! O mejor dicho, no tiene uno que funcione", bromeó la cantante. 

Añadió que este "rasgo excéntrico" de Sheeran hace que sea casi imposible contactarlo de forma convencional.

No lo tiene en sus contactos porque solo se comunican por email o FaceTime en iPad, y cuando salió la noticia del compromiso, se les olvidó avisarle de inmediato.

"¡Dios mío, se nos olvidó llamar a Ed!", exclamó, riendo.

Swift enfatizó lo mucho que adora esta peculiaridad de su amigo: "Es una de mis personas favoritas en el planeta".

Incluso insinuó que Sheeran podría actuar en su boda, ya que han hablado de eso en conversaciones recientes.

Taylor y Ed son amigos inseparables desde 2012, cuando colaboraron en "Everything Has Changed" del álbum Red.

Sheeran fue telonero en su Red Tour y han compartido momentos icónicos, como escribir canciones en una cama elástica. 


