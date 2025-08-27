Suegro de Taylor Swift revela detalles de la propuesta

El padre de Travis Kelce, Ed Kelce, compartió en una entrevista con un medio estadounidense algunos detalles inéditos sobre el compromiso de su hijo con la cantante Taylor Swift, revelando que la pareja en realidad lleva dos semanas comprometida, aunque decidieron mantenerlo en secreto hasta ahora.

Tras dos años de relación, Ed contó que Travis estaba decidido a dar el paso y pedirle matrimonio, aunque los nervios casi lo hacen posponer la propuesta.

“Él la iba a posponer hasta esta semana, para hacer algo grandioso, para convertirlo en un gran evento especial. Y le dije repetidamente que cualquier lugar sería especial cuando hay amor de por medio”, relató.

Finalmente, el compromiso se llevó a cabo en un jardín de la casa de Travis, en Lee’s Summit, Missouri.

El jugador de los Kansas City Chiefs llevó a Taylor con el pretexto de compartir una copa de vino antes de salir a cenar y, en ese ambiente íntimo, se arrodilló para hacer la gran pregunta.

“Salieron, y fue entonces cuando él le preguntó, y fue hermoso”, recordó Ed.

El padre del jugador también narró cómo recibió la noticia de manera directa: “Recibí una llamada de FaceTime de ellos, y tan pronto como vi el FaceTime, vi que era Travis, y luego vi a Taylor allí con él, sabía lo que iban a decir”.

Una relación sólida y fuera de reflectores

Ed Kelce aseguró que nunca ha visto a su hijo tan feliz como ahora.

Según explicó, desde hace meses Travis ya pensaba en dar este paso, pero decía que lo haría “cuando Taylor le dijera”.

Recordó además una reunión en Kansas City, donde después de un evento cenaron en casa de Travis con comida preparada por la propia cantante.

Para Ed, la pareja ha demostrado que su vínculo es auténtico y que logran mantenerse unidos pese al constante escrutinio mediático.

“Tuvimos una cena maravillosa con ellos afuera en el patio y simplemente verlos a los dos, locos el uno por el otro. Es realmente genial. Son solo dos jóvenes muy enamorados”, expresó.

Con este compromiso, Travis Kelce y Taylor Swift dan un nuevo paso en su relación, consolidándose como una de las parejas más mediáticas y queridas en el deporte y la música.

