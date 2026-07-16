'El Club de Mickey Mouse' volvería con nuevos talentos

Disney+ prepara un piloto para revivir El Club de Mickey Mouse, programa que lanzó a estrellas como Britney Spears y Justin Timberlake

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Disney+ prepara el regreso de El Club de Mickey Mouse, el icónico programa infantil que impulsó las carreras de figuras como Britney Spears, Justin Timberlake, Christina Aguilera y Ryan Gosling.

La plataforma encargó un episodio piloto para una nueva versión del clásico formato.

El proyecto estará a cargo de Fulwell Entertainment, compañía detrás de producciones como The Kardashians de Hulu, y comenzará su producción este mes en Los Ángeles.

El episodio piloto contará con la participación de 11 jóvenes talentos, entre ellos Hudson Stone, Casey Trotter y Brooklynn Pitts, quienes forman parte del elenco de la próxima película de Disney Camp Rock 3.

La nueva generación de Mouseketeers también incluye a Erianthe Akaata (Young Rock), Scarlett London Diviney (El Rey León), Michael Cash (Black Rabbit), Yonas Kibreab (Elio), Varonica Mitchell, Kauani, Scarlett Grace Petty y Carter Barnes.

Un escaparate para jóvenes artistas

Disney describió la nueva versión como un espacio destinado a mostrar a los jóvenes artistas más destacados de la actualidad, con la música, la innovación y la autoexpresión como elementos principales.

El piloto contará con producción ejecutiva de Ben Winston, cofundador de Fulwell Entertainment; Ashley Edens, productora de Everybody's Live with John Mulaney; además de Emma Conway y Dave Piendak.

El programa que descubrió grandes estrellas

The Mickey Mouse Club fue creado por Walt Disney y tuvo su primera emisión televisiva en ABC entre 1955 y 1959. A lo largo de los años tuvo diferentes versiones, incluida una etapa renovada que llegó a Disney Channel en 1989 y permaneció al aire hasta 1996.

Esa edición se convirtió en la más recordada por presentar a jóvenes que posteriormente alcanzaron fama mundial, como Britney Spears, Justin Timberlake, Christina Aguilera, Ryan Gosling y Keri Russell.

También formaron parte de aquella generación artistas como JC Chasez de NSYNC, Rhona Bennett de En Vogue, Nikki DeLoach, Chase Hampton y Deedee Magno.

Antes de su llegada a la televisión, el programa tuvo sus orígenes como un espectáculo teatral en la década de 1920. Posteriormente fue relanzado en los años setenta y tuvo una versión digital entre 2017 y 2018 bajo el nombre de Club Mickey Mouse.

Con este nuevo piloto, Disney busca recuperar la esencia del programa de variedades y convertirlo nuevamente en una plataforma para descubrir nuevos talentos en la música y el entretenimiento.

El posible regreso de El Club de Mickey Mouse se suma a otros proyectos que Disney+ desarrolla, entre ellos una adaptación en formato de serie de la película Aquamarine y una versión con actores reales de la saga de libros Last Kids on Earth.