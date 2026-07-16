Paris Jackson continúa disputa legal por herencia de Michael

Paris Jackson y el albacea del patrimonio de Michael Jackson mantienen una disputa judicial por documentos confidenciales y pagos de honorarios

Paris Jackson mantiene una nueva disputa legal con el albacea del patrimonio de su padre, Michael Jackson, luego de presentar objeciones ante los tribunales relacionadas con la confidencialidad de documentos vinculados a los honorarios de los administradores de la herencia.

De acuerdo con documentos judiciales recientes, Paris cuestionó la petición de John Branca, uno de los encargados de administrar el patrimonio del cantante, para mantener bajo reserva cierta información relacionada con su solicitud de pago de honorarios.

Branca argumentó que revelar esos documentos podría afectar futuros acuerdos comerciales del patrimonio o proporcionar información que pudiera ser utilizada por terceros en su contra.

Paris cuestiona la administración del patrimonio

En sus argumentos, la hija de Michael Jackson señaló que la herencia continúa abierta después de varios años debido a la manera en que se ha gestionado y afirmó que permanece con información limitada sobre los asuntos financieros del patrimonio.

Ante esto, el albacea respondió que las declaraciones de Paris no reflejan la situación real y aseguró que sus argumentos incluyen señalamientos que no están relacionados directamente con el tema de la confidencialidad.

Paris también recordó que anteriormente logró que un juez respaldara su postura para impedir futuros pagos de bonificaciones a firmas legales externas vinculadas al patrimonio.

La actriz y cantante considera que la solicitud de mantener ciertos documentos en secreto parece estar enfocada en proteger la imagen de los administradores, más que en responder a un interés del patrimonio de Michael Jackson.

Honorarios millonarios bajo discusión

Dentro de sus documentos, Paris afirmó que John Branca y el fallecido John McClain recibieron más de 120 millones de dólares por su trabajo al frente de la herencia.

La hija del cantante señaló que esa cantidad es menor a lo que ella y sus hermanos han recibido desde la muerte de su padre. Sin embargo, los representantes del patrimonio han sostenido previamente que los hijos de Michael Jackson han recibido millones de dólares en beneficios durante estos años.

La hija de Michael Jackson solicitó al tribunal que rechace la petición de John Branca para mantener algunos documentos bajo confidencialidad y continúa con su batalla legal relacionada con la administración del patrimonio familiar.