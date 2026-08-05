Brendan Fraser y Andrew Scott protagonizan el thriller que revive las horas decisivas antes del histórico Desembarco de Normandía

Inicio / Escena / El Día D llegará a cines con una misión al límite

La tensión y la estrategia militar de la Segunda Guerra Mundial se apoderarán de las salas de cine mexicanas a partir de este jueves 6 de agosto de 2026 con el esperado estreno de "El Día D: Bajo Presión" (titulada originalmente "Pressure").

Distribuida por Universal Pictures, la producción abandona las trincheras y el campo de batalla tradicional para adentrarse en los claustrofóbicos cuarteles de estrategia británicos.

La narrativa se concentra específicamente en las 72 horas previas al Desembarco de Normandía, la invasión marítima más grande de la historia de la humanidad, cuyo éxito quedó suspendido por un factor completamente impredecible: las condiciones meteorológicas.

El largometraje cuenta con las actuaciones principales del ganador del Óscar, Brendan Fraser, en el papel del general estadounidense Dwight D. Eisenhower, y de Andrew Scott, quien interpreta al capitán James Stagg, jefe del servicio meteorológico de la Real Fuerza Aérea británica.

La trama central profundiza en el intenso choque ideológico y científico entre ambos personajes; mientras Stagg advierte sobre una tormenta catastrófica inminente basándose en mapas rudimentarios y lecturas de barómetros, Eisenhower enfrenta la monumental presión política de ordenar el ataque o posponerlo a riesgo de perder el factor sorpresa y el rumbo de la guerra.

La película es dirigida por Anthony Maras y cuenta con un guion coescrito por David Haig, autor de la obra de teatro homónima del 2014 en la que se basa este proyecto.

El elenco estelar se complementa con figuras de primer nivel como Kerry Condon, quien da vida a la capitana Kay Summersby, asistente clave de Eisenhower, además de Chris Messina y Damian Lewis.

Maras consigue construir un thriller táctico sumamente humano que resalta el peso moral del liderazgo y las catastróficas consecuencias de un margen de error cero en la toma de decisiones.