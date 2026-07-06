Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya y Lupita Nyong'o encabezaron el arranque de la promoción de la nueva de Christopher Nolan

Inicio / Escena / El elenco de 'La Odisea' inicia en Londres la gira promocional

El elenco estelar de la película, "La Odisea" ("The Odyssey") se reunió en Londres para el inicio formal de la campaña promocional del esperado largometraje de Universal Pictures y Syncopy.

Durante el encuentro con los medios y las sesiones fotográficas (photocalls) celebradas este fin de semana en la capital británica, figuras de la talla de Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya y Lupita Nyong'o compartieron los detalles de la producción y captaron la atención de la prensa internacional [Deadline].

La adaptación de la inmortal epopeya griega de Homero ha generado una enorme expectación debido a su escala técnica, ya que Nolan filmó la totalidad de la obra utilizando cámaras de gran formato y tecnología de película IMAX de 70mm.

El proyecto se perfila como una de las producciones más ambiciosas del año con una duración confirmada de 172 minutos.

En la víspera del estreno mundial programado para este lunes 6 de julio en Londres, los realizadores han optado por una estrategia de absoluta confidencialidad, manteniendo la ubicación exacta de la proyección bajo un estricto secreto para los invitados VIP y ejecutivos hasta el último minuto

Esta reunión en territorio británico consolida el camino hacia el lanzamiento comercial de la superproducción, cuya fecha de estreno oficial en cines a nivel global está fijada para el próximo 16 y 17 de julio de Los analistas de la industria cinematográfica prevén un impacto masivo en taquilla, respaldado no solo por la reputación del director estadounidense Christopher Nolan sino por un reparto que incluye a otras estrellas confirmadas como Charlize Theron,y Samantha Morton.

Tras concluir las actividades promocionales en Londres, el equipo continuará con su gira internacional antes de que las copias físicas del filme comiencen a proyectarse de forma masiva en las pantallas IMAX de todo el mundo.