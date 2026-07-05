Hasta el momento, el músico no ha hecho más comentarios sobre el partido, mientras que sus seguidores continúan reaccionando a la publicación

Inicio / Escena / Liam Gallagher bromea sobre México e Inglaterra en el Mundial

La pasión por el Mundial también llegó a Liam Gallagher. El exvocalista de Oasis provocó una ola de reacciones entre los aficionados mexicanos luego de publicar un mensaje en redes sociales previo al partido entre México e Inglaterra.

El cantante lanzó una broma sobre el futuro de Oasis en México

El cantante escribió en tono de broma que, si la Selección Mexicana eliminaba a Inglaterra del Mundial, Oasis nunca volvería a presentarse en México, comentario que rápidamente se volvió viral entre los seguidores de la banda y los aficionados al futbol.

La publicación generó cientos de respuestas de usuarios mexicanos, quienes respondieron con humor y aseguraron que preferían ver avanzar al Tricolor en la Copa del Mundo, incluso si eso significaba quedarse sin un concierto de la agrupación británica.

Otros fans tomaron el comentario como una muestra del característico sentido del humor de Liam Gallagher, conocido por sus constantes bromas y provocaciones en redes sociales.

El músico no ha vuelto a pronunciarse sobre el partido

Hasta el momento, el músico no ha hecho más comentarios sobre el partido, mientras que sus seguidores continúan reaccionando a la publicación en medio del ambiente mundialista.