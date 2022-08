El FBI concluye: Baldwin apretó el gatillo

Alec Baldwin disparó un arma en el set de la película Rust lo que ocasionó la muerte de la cinefotógrafa Halyna Hutchins.

Las pruebas forenses del FBI han concluido que el arma que portaba el actor Alec Baldwin en la filmación de la película Rust y que acabó con la vida de la directora de fotografía, Halyna Hutchins, no pudo dispararse sin que alguien apretara el gatillo, según ha adelantado el periódico ABC News.

Dicha conclusión contradice la versión del histrión, que el pasado mes de diciembre dijo en entrevista con el mismo medio, que no había apretado el gatillo. "No se apretó el gatillo. No apreté el gatillo", aseveró. El intérprete aseguró que el arma se disparó cuando soltó el martillo del revólver.

El caso fue clasificado como accidente por la Oficina del Investigador Médico de Nuevo México, porque "la revisión de los informes policiales disponibles no mostró ninguna demostración convincente de que el arma de fuego se cargara intencionalmente con munición real en el set", indicaba el informe.

Las autoridades locales no han tomado ninguna decisión de acusación en el caso y los detectives esperan los registros telefónicos de Baldwin como parte de la investigación. El incidente sucedió en octubre del año pasado, cuando el intérprete ensayaba la grabación de una escena con un arma de fuego que debía ser de fogueo pero que, por motivos desconocidos por el momento, estaba cargada.