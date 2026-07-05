Belinda y Danna envían mensajes de apoyo al Tricolor

Por su parte, Danna también expresó su entusiasmo por el encuentro y publicó un mensaje en el que mostró su respaldo al combinado mexicano

La emoción por la participación de la Selección Mexicana también se vive entre las celebridades. Horas antes del partido frente a Inglaterra, Belinda y Danna utilizaron sus redes sociales para enviar mensajes de apoyo al Tricolor y desearle éxito en este importante encuentro.

Belinda compartió un mensaje de aliento para el equipo nacional

Belinda compartió un video en el que aparece portando la playera de la Selección Mexicana y lanzó un mensaje de aliento para los jugadores y la afición, asegurando que confiaba en una victoria del equipo nacional.

Por su parte, Danna también expresó su entusiasmo por el encuentro y publicó un mensaje en el que mostró su respaldo al combinado mexicano, sumándose a la ola de apoyo que ha generado el Mundial entre artistas e influencers.

Las publicaciones de ambas cantantes rápidamente se viralizaron y fueron celebradas por sus seguidores, quienes también manifestaron su confianza en que México logrará un buen resultado frente al conjunto inglés.

Las artistas se suman a otras figuras del espectáculo

Belinda y Danna se unen así a la lista de figuras del espectáculo que han demostrado públicamente su pasión por el futbol y su apoyo a la Selección Mexicana durante esta Copa del Mundo.