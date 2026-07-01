Guillermo del Toro confirmó el reestreno de su aclamada película en México, donde volverá a proyectarse en salas con una versión en 3D

Inicio / Escena / 'El Laberinto del Fauno' regresará a cines por su 20 aniversario

Guillermo del Toro anunció el esperado regreso de "El Laberinto del Fauno" a las salas de cine para celebrar el 20 aniversario de una de las películas más importantes de su carrera.

El cineasta mexicano confirmó la noticia mediante una publicación en su cuenta de X, donde adelantó que el reestreno contará con funciones en 3D en distintos complejos cinematográficos del país.

"Se estrenará en toda la República, en 3D, pronto noticias", escribió Guillermo del Toro.

Se estrenara en toda la república- en 3D pronto noticias https://t.co/n6iCWRD0Jk — Guillermo del Toro (@RealGDT) July 1, 2026

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la fecha oficial del reestreno ni las cadenas de cine que proyectarán nuevamente la película.

'El Laberinto del Fauno', una de las obras más exitosas de Guillermo del Toro

Estrenada en 2006, "El Laberinto del Fauno" marcó un antes y un después en la trayectoria de Guillermo del Toro, consolidándolo como uno de los directores mexicanos más reconocidos a nivel internacional.

La historia sigue a Ofelia, una niña que, en medio de la España franquista de 1944, descubre un mundo fantástico poblado por criaturas mágicas y personajes inolvidables como el inquietante Hombre Pálido.

La película ganó tres premios Oscar

Realizada con un presupuesto de $19.5 millones de dólares, la producción obtuvo un enorme reconocimiento internacional y recibió seis nominaciones al Premio Oscar.

Finalmente, "El Laberinto del Fauno" conquistó tres estatuillas en las categorías de Mejor Fotografía, Mejor Dirección de Arte y Mejor Maquillaje, convirtiéndose en una de las películas más premiadas de Guillermo del Toro.

Con este reestreno, los aficionados podrán volver a disfrutar en la pantalla grande de una de las obras más emblemáticas del cine fantástico contemporáneo, ahora con una experiencia visual en 3D.