Kunno revela accidente vehicular y asegura que pudo morir

Kunno expresó que sintió que pudo perder la vida, por lo que escribió: “Me quisieron matar”, una frase con la que describió el miedo que experimentó

Kunno preocupó a sus seguidores al revelar que vivió un momento de tensión mientras conducía su camioneta, luego de que el vehículo presentara una falla mecánica que provocó un accidente. El influencer aseguró que el incidente pudo haber tenido consecuencias mucho más graves.

El influencer aseguró que su camioneta dejó de responder

A través de sus redes sociales, explicó que la camioneta dejó de responder mientras circulaba, situación que ocasionó el percance. Aunque resultó muy asustado, confirmó que no sufrió lesiones de gravedad.

Tras lo ocurrido, Kunno expresó que sintió que pudo perder la vida, por lo que escribió: “Me quisieron matar”, una frase con la que describió el miedo que experimentó durante el accidente.

El creador de contenido señaló que, después de revisar el vehículo, descubrió que la falla fue mecánica, por lo que decidió compartir la experiencia para crear conciencia sobre la importancia de dar mantenimiento constante a los automóviles.

Afortunadamente, el influencer se encuentra bien y agradeció los mensajes de apoyo que recibió de sus seguidores, quienes reaccionaron con preocupación al conocer lo ocurrido.