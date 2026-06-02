Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
richard_gere_mundo_vive_momento_mas_oscuro_trump_000e71c6cc
Escena

El mundo vive el momento más oscuro por Trump: Richard Gere

Afirmó que desde el primer día en que tomó posesión como presidente de Estados Unidos, le arrebató al país todo lo que 'era bueno'

  • 02
  • Junio
    2026

El actor Richard Gere señaló este martes que el mundo experimenta la época "más oscura" de los últimos tiempos desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca.

Durante su ponencia frente al Foro de La Libertad de Oslo, el activista por los derechos humanos afirmó que el mandatario republicano se encargó de desmantelar aquello que hacía a su país especial.

"Vivimos el momento más oscuro que yo he vivido en este planeta. ¿Quién habría pensado que Estados Unidos daría este giro?, ¿Quién habría pensado que un maníaco sería presidente de Estados Unidos?"

Afirmó que desde el primer día en que Donald Trump tomó posesión como presidente de Estados Unidos, le arrebató al país todo lo que "era bueno".

"Estados Unidos nunca fue un lugar perfecto, pero tiene un ideal perfecto hacia el que dirigirse y ha sido capaz de autocorregirse.

El primer día, este tipo ha desmantelado casi todo lo que era bueno del Gobierno de Estados Unidos y de la gente de Estados Unidos".

Participa en Oslo como invitado estelar en foro sobre la libertad

El protagonista de "Pretty Woman" participaba en Oslo como invitado estelar de un foro en el que se otorgó el Premio Internacional Václav Havel por la Disidencia Creativa al artista chino Gao Zhen y al disidente birmano Sai, señaló que en Estados Unidos, la gente "se durmió" y "no votó", por lo Trump volvió a la Casa Blanca.

"Por supuesto que yo no voté por este tío, pero no trabajé lo suficiente para convencer con habilidad a gente a mi alrededor, allegados y no allegados, de que era una locura elegir a esta persona como presidente de Estados Unidos", afirmó Gere.

Sin embargo, mencionó que todas las partes involucradas deberán asumir responsabilidades.

"Todos tenemos que asumir responsabilidades por esto. "Tenemos que ser vigilantes, no pensar que estamos bien".

 

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_FALLECIMIENTO_4_7e4a0bc8cf
Fallece Peabo Bryson, referente del R&B, a los 75 años
Captura_de_pantalla_2026_06_03_a_la_s_1_03_19_a_m_62953e518d
Grandiosas Invicto reunirá a seis divas en Monterrey
escena_scary_movie_ae4913703d
'Scary Movie 6' promete burlarse de todo en Hollywood
publicidad

Últimas Noticias

mundial_2026_sheinbaum_e9d5c05507
Matemático ya tiene al ganador del Mundial; va por cuarto acierto
EH_CONTEXTO_35_1859549270
Dictan pena de muerte a cuatro personas tras ataque en Nigeria
tamaulipas_desmiente_acusaciones_sobre_americo_villarreal_75a04f0d05
Tamaulipas desmiente acusaciones sobre Américo Villarreal
publicidad

Más Vistas

menor_fiscalia_coahuila_306db6980c
Menor ya está en un entorno seguro: gobernador
Whats_App_Image_2026_06_01_at_15_29_25_df78d68005
Reducen a escombros la casa de 'Pipo' en el centro de Monterrey
photo_2026_06_02_11_43_57_dbe3a00c55
Orégano de Nuevo León obtiene protección de indicación goegráfica
publicidad
×