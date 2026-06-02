El mundo vive el momento más oscuro por Trump: Richard Gere

El actor Richard Gere señaló este martes que el mundo experimenta la época "más oscura" de los últimos tiempos desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca.

Durante su ponencia frente al Foro de La Libertad de Oslo, el activista por los derechos humanos afirmó que el mandatario republicano se encargó de desmantelar aquello que hacía a su país especial.

"Vivimos el momento más oscuro que yo he vivido en este planeta. ¿Quién habría pensado que Estados Unidos daría este giro?, ¿Quién habría pensado que un maníaco sería presidente de Estados Unidos?"

Afirmó que desde el primer día en que Donald Trump tomó posesión como presidente de Estados Unidos, le arrebató al país todo lo que "era bueno".

"Estados Unidos nunca fue un lugar perfecto, pero tiene un ideal perfecto hacia el que dirigirse y ha sido capaz de autocorregirse. El primer día, este tipo ha desmantelado casi todo lo que era bueno del Gobierno de Estados Unidos y de la gente de Estados Unidos".

Participa en Oslo como invitado estelar en foro sobre la libertad

El protagonista de "Pretty Woman" participaba en Oslo como invitado estelar de un foro en el que se otorgó el Premio Internacional Václav Havel por la Disidencia Creativa al artista chino Gao Zhen y al disidente birmano Sai, señaló que en Estados Unidos, la gente "se durmió" y "no votó", por lo Trump volvió a la Casa Blanca.

"Por supuesto que yo no voté por este tío, pero no trabajé lo suficiente para convencer con habilidad a gente a mi alrededor, allegados y no allegados, de que era una locura elegir a esta persona como presidente de Estados Unidos", afirmó Gere.

Sin embargo, mencionó que todas las partes involucradas deberán asumir responsabilidades.

"Todos tenemos que asumir responsabilidades por esto. "Tenemos que ser vigilantes, no pensar que estamos bien".

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