Johnny Depp sorprende a fans con impactante transformación

Su caracterización fue revelada durante la San Diego Comic-Con 2026, donde apareció inesperadamente frente a cientos de asistentes sin romper el personaje

Johnny Depp sorprendió con su impactante transformación física al presentar Ebenezer, una nueva adaptación cinematográfica del clásico "A Christmas Carol" de Charles Dickens.

El actor estadounidense dejó atrás el look con el que suele aparecer en eventos públicos para convertirse en el icónico Ebenezer Scrooge. Gracias a un elaborado trabajo de maquillaje, prótesis y vestuario, Depp lució un rostro visiblemente envejecido, cabello y barba completamente blancos, además de un sombrero de copa y un largo abrigo negro que hicieron difícil reconocerlo a primera vista.

Su caracterización fue revelada durante la San Diego Comic-Con 2026, donde apareció inesperadamente frente a cientos de asistentes sin romper el personaje. Incluso interpretó algunos diálogos como el famoso avaro creado por Dickens antes de que se proyectara el primer adelanto de la película.

Las imágenes de su transformación no tardaron en viralizarse en redes sociales, donde usuarios destacaron el nivel de detalle del maquillaje y compararon este nuevo personaje con otros papeles memorables del actor, como el capitán Jack Sparrow, Edward Scissorhands, el Sombrerero Loco y Willy Wonka.

¿De qué se trata la nueva versión del clásico de Charles Dickens?

La cinta, dirigida por Ti West, apuesta por una versión mucho más sombría del relato publicado en 1843. El filme mezcla elementos de terror y fantasía para contar la historia de Scrooge, un hombre consumido por la avaricia que recibe la visita de tres espíritus durante la víspera de Navidad.

Además de Depp, el elenco está conformado por Ian McKellen, Rupert Grint, Andrea Riseborough y Sam Claflin, quienes darán vida a los personajes principales de esta reinterpretación del clásico literario.

El proyecto también representa un nuevo paso en el regreso de Johnny Depp a las producciones de gran presupuesto, luego de varios años enfocado en proyectos independientes tras el mediático juicio que sostuvo con su exesposa Amber Heard.

Aunque todavía faltan algunos meses para el estreno de Ebenezer, la conversación ya comenzó en internet, donde la radical transformación del actor ha sido uno de los temas más comentados entre los aficionados al cine.